Oblitas reveló que FIFA aún no le responde a Jean Pierre Rhyner sobre jugar en la selección peruana

Una de las principales razones del limitado universo de jugadores convocables a la selección peruana es la falta de representantes del balompié nacional en clubes del extranjero. Sin embargo, esta situación a veces también se produce por la dejadez de las autoridades, como en el caso del defensa Jean Pierre Rhyner, del Cádiz, quien ha manifestado en varias ocasiones sus ganas de vestir la camiseta ‘blanquirroja'. De hecho, el futbolista inició en abril el trámite para poder representar al Perú, pero la FIFA todavía no ha respondido su solicitud, reveló Juan Carlos Oblitas.

“Jean Pierre Rhyner cumplió con todo lo que se le pidió, hasta ahora. Sin embargo, todo esto está en FIFA que todavía no le responden. Ellos se han endurecido con este aspecto. Y eso que el trámite es de él directamente, en este no interviene la Federación Peruana de Fútbol (FPF)”, señaló el ‘Ciego’ para Depor. En ese sentido, sus palabras están en concordancia con lo que declaró Ricardo Gareca hace unas semanas, cuando aclaró que, oficialmente, Rhyner no estaba habilitado para una posible convocatoria.

“A los hinchas les digo muchos gracias. Me gustaría defender los colores. Desde el principio estaba impresionado con el apoyo de la gente. Ahora, es un sueño mío jugar en la Selección Peruana y espero que pronto nos veamos”, dijo el central días atrás en el mencionado medio. Lo que necesita el zaguero —nacido en Suiza pero de ascendencia peruana por parte de su madre— para poder jugar por la selección peruana es que se apruebe el One Time Switch, es decir, su cambio de asociación. Con esto, sumado al pasaporte peruano y DNI (que ya posee), habrá completado todos los pasos necesarios para ser llamado.

En cuanto a su presente futbolístico, Rhyner podría lograr el ascenso a la Liga Santander con su equipo. Cádiz es el líder de la segunda división en España y, a falta de cinco fechas para el final de la temporada, tiene once puntos más que el sexto lugar de la tabla, último equipo con opciones de subir a Primera.

Hasta antes de su fichaje por el conjunto español, Jean Pierre Rhyner jugó solo en equipos suizos: Grasshoppers y Schaffhausen. A nivel de selecciones, ha disputado partidos amistosos con la sub-20 de Perú, así como con la sub-20 y sub-21 del combinado helvético.

