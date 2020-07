Tras la versión que alimentaba la posibilidad de llegada de Nolberto Solano al cargo de entrenador de la selección de Panamá, el presidente de la federación de la ‘marea roja’ (FEPAFUT), Manuel Arias, salió a responder si existe o no opción de que el asistente de Ricardo Gareca deje Perú por los ‘canaleros’.

Arias confesó que el exfutbolista y hoy asistente del ‘Tigre’ Gareca fue mencionado como una de las alternativas para el equipo panameño, sin embargo, a estas alturas el interés disminuyó por tratarse de un entrenador que no conoce bien el fútbol de su país, aunque no lo descartan para el futuro.

“Creo que en algún momento se dio la posibilidad; sin embargo, creo que no continúa o no se le siguió dando seguimiento al caso de Solano, pues su curriculum lo estaban viendo y no tenía conocimiento del fútbol panameño, pero sigue siendo una posibilidad de cara al futuro”, expresó Manuel Arias

¿Nolberto Solano podrá llegar a la selección de Panamá? | Foto: FPF

Además agregó: “Básicamente, el Comité Ejecutivo analizará el informe del Comité Técnico, pero en el caso de Nolberto Solano no se le dio más seguimiento por otras razones, entonces tendría que preguntarle a Jaime Pinedo (asesor del Departamento de Desarrollo Técnico de la Federación Panameña), pero fue uno de los nombres que estuvieron viendo”.

Asimismo, comentó cómo llegó la opción de que el entrenador de la selección peruana sub-17 y sub-23 se acercara a Panamá. “El agente Juan Carlos Gastón nos contacta con Solano porque sabía que estábamos buscando un director técnico. Yo le pasé la información al Comité Técnico que está viendo para elegir la propuesta”, declaró.

