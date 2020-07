Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: horario y canales del partido por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE | se miden este jueves 2 de julio, desde las 3.00 p. m. (horario peruano) y 10.00 p. m. (horario español) por la fecha 33 de LaLiga Santander 2019/2020, en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid. La transmisión de este partido estará a cargo de DirecTV Sports y Movistar +. Si quieres seguir el duelo GRATIS por Internet, puedes ingresar a la página web de La República Deportes, donde encontrarás una cobertura minuto a minuto, así como los goles y el resumen al finalizar.

La trigésimo tercera jornada del campeonato español se cierra este jueves con el partido entre Real Madrid y Getafe. El líder del torneo sale en busca de su sexta victoria consecutiva, un ritmo arrollador que le ha valido posicionarse en lo más alto de la clasificación, con lo cual los hinchas ya acarician el título de LaLiga.

Real Madrid vs. Getafe: ¿Cómo llegan los ‘blancos'?

La situación no podría ser más favorable para el Real Madrid. Con el tropiezo del Barcelona este martes en su duelo contra Atlético de Madrid, los dirigidos por Zinedine Zidane son punteros absolutos y tiene la chance de aumentar a cuatro los puntos de su ventaja sobre su escolta, la escuadra catalana.

A falta de seis fechas para el final de la temporada, el técnico francés es consciente de lo importante que es mantener la constancia en este último tramo y afrontar con responsabilidad cada encuentro. “Nos quedan seis finales y pensamos únicamente en intentar hacer lo máximo para ganar”, declaró Zidane en conferencia de prensa.

Getafe vs. Real Madrid: ¿Cómo llegan los ‘azulones’?

En Getafe, los ánimos es bueno luego de romper la mala racha de tres empates consecutivos la fecha pasada. El cuadro madrileño viene de vencer 2-1 a la Real Sociedad y es una de las sorpresas de la temporada, pues se ubica en el sexto lugar con 52 puntos, a cinco unidades de clasificación a Champions League.

José Bordalás, entrenador del ‘Geta', declaró en la previa del partido que siente que su equipo ya se ha acostumbrado a la exigencia que supone el regreso a la competencia tras el prolongado tiempo de paralización. “El vestuario está feliz y con optimismo. Nos ha costado adaptarnos al calor y al ritmo pero ya lo hemos conseguido”, manifestó.

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Isco, Kroos, Casemiro, Modric; Vinícius Jr. y Benzema.

DT: Zinedine Zidane

Getafe: Soria; Olivera, Etxeita, Djené, Damián; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Nyom; Molina y Mata.

DT: José Bordalás

Real Madrid vs. Getafe: ¿A qué hora juegan por LaLiga?

Costa Rica: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, México (Centro), Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D.C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

España, Italia, Francia: 5.00 p. m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Getafe EN VIVO por LaLiga?

Argentina - DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil - Fox Premium

Chile - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica - Sky HD

Ecuador - DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Uruguay - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

España - Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga

Estados Unidos - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: últimos enfrentamientos

- Getafe 0-3 Real Madrid | LaLiga

- Getafe 0-0 Real Madrid | LaLiga

- Real Madrid 2-0 Getafe | LaLiga

- Real Madrid 3-1 Getafe | LaLiga

- Getafe 1-2 Real Madrid | LaLiga

