La foto viral que demostraría la crisis que se vive en el FC Barcelona [VIDEO]

Los resultados en el FC Barcelona no se han dado y eso los ha alejado del primer lugar en su lucha por el título de LaLiga Santander. Aunque no ven la derrota desde que se reanudó el fútbol, en sus últimas cuatro apariciones han empatado 3 partidos y ganado 1, dejando escapar puntos de oro en su pugna frente al Real Madrid.

En la fecha anterior, Luis Suárez mostró una actitud que revelaría que el vestuario dirigido por Quique Setién no anda bien. Al término del 2-2 ante Celta de Vigo el delantero uruguayo soltó una frase que, desde todos los ángulos, iba dirigido al entrenador.

“Para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones. Nosotros lo damos todo dentro del campo y te queda la sensación de que fuera de casa estamos perdiendo muchos puntos importantes que no perdíamos otras temporadas”, declaró el ‘charrúa’ cuando le consultaron sobre el empate ante el Celta.

Luego de estas declaraciones un nuevo detonante surgió en el Barcelona vs. Atlético de Madrid. Cuando se llevó a cabo el tiempo de hidratación a los 31′ de la primera etapa cuando el marcador iba 1-1. Las cámaras de ESPN no dejaron de captar las acciones al ras del campo. Fue ahí que se hizo evidente una situación peculiar, mientras los jugadores ‘colchoneros’ conversaban con su entrenador formando un círculo, la otra cara de la moneda era el elenco ‘azulgrana', dispersos, cada uno por su lado.

Este hecho fue muy comentado en la prensa española y dejó evidencia de que el vestuario del Barcelona no anda bien.

“En ese momento el Atlético luchaba en el Camp Nou por no perder la distancia con el Sevilla, aguantar la tercera plaza y dejar en bandeja la Liga a su eterno rival, el Real Madrid. Todos unidos, bien juntos y tratando de mostrar que al fútbol no solo se juega con los pies. A su izquierda, el todopoderoso Barça de Leo Messi. Un conjunto que se cae muy poco pero que no sabe levantarse, mostrando que solo reconocen ser equipo cuando todo funciona. La imagen es significativa y aunque bien es cierto que segundos antes estaban formando una ‘piña’ más o menos decente, no tardaron ni dos segundos en disolverse. El Atleti no”, escribió el columnista de Diario Marca Nacho Palencia.

Barcelona: la foto viral que expondría la crisis en el plantel

En redes sociales los seguidores de LaLiga española tampoco dejaron que pase desapercibida esa situación, incluso varios se animaron en ponerle titular a la postal: “‘Cholismo’ en su máxima expresión”, “cosas que definen el ‘Cholismo'”, “8 años y el ‘Cholismo’ sigue fuerte y creciendo”, fueron algunas de las frases que circularon en clara evidencia al don de mando del Diego’ Cholo’ Simeone.

