Juan Reynoso sobre Christian Cueva: “Llegó tarde y eso pasa factura en México”

La sorpresiva llegada de Christian Cueva al Pachuca de la Liga MX a inicios de año fue apenas un breve soplo de aire fresco en la inactividad que aqueja al jugador a nivel de clubes desde septiembre del año pasado. Dejando de lado el hecho de la paralización del torneo a causa de la pandemia de coronavirus, la razón de los pocos minutos jugados por ‘Aladino’ con la camiseta de los ‘Tuzos’ fue el no haber llegado a tiempo para hacer la pretemporada, según la opinión de Juan Reynoso.

“Me tocó verlo, pero lamentablemente Christian llegó tarde y acá en el fútbol mexicano te pasa factura si no haces pretemporada, es una verdad absoluta desde mi época de jugador. Si llegas al inicio de la liga y no estás en la semana de la pretemporada, te cuesta mucho entrar en ritmo porque es una liga muy física y de automatismos”, declaró el técnico del Puebla para RPP.

“Jugó contra la sub-20 de Puebla y lo hizo bastante bien. Poco a poco lo fueron involucrando, pero por la fecha 10 se acabó la Liga MX y no pudo corroborar todo lo que esperábamos de él. Conversé con él un par de veces, para su mala suerte se da el tema de la pandemia y no pudo tener mas minutos. Las pocas veces que entró, creo que le hizo bien, pero le pasó factura el no haber hecho pretemporada”, recalcó el ‘Cabezón'.

Además, no descartó contar con él en algún momento, pero aclaró que ello no depende únicamente de su voluntad o la del jugador. “(Me gustaría dirigirlo) si se dan las condiciones, porque no es solo que quiera Cueva o yo, es una situación contractual de números. Pero no solo a él, sino a muchos que juegan en la selección peruana”, sentenció.

Cueva entrena en la Videna

Mientras espera concretar su llegada a algún equipo, Christian Cueva viene trabajando en la Videna para mantenerse en forma. Desde el martes, el volante se encuentra realizando los trabajos físicos correspondientes.

“El seleccionado nacional Christian Cueva empezó a trabajar esta tarde en el Complejo Deportivo Videna bajo las instrucciones del comando técnico ‘blanquirrojo’. Conforme vayan avanzando los días, seguirá cumpliendo más trabajos físicos y de campo”, informó la Federación Peruana de Fútbol en un comunicado.

