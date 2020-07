El paso de Yerry Mina por Barcelona no fue de los más felices para el zaguero. El jugador de la selección colombiana no tuvo muchos minutos para mostrarse, sin embargo, quedará siempre en su recuerdo el haber compartido con estrellas como Lionel Messi y Luis Suárez.

“Hice mi mejor esfuerzo en Barcelona, entrené muy duro. Entrené con el grupo la mayor parte del tiempo, pero luego descubría que no estaba en el grupo de viaje. Pasé tiempo entrenando solo para estar en forma y listo para cuando el técnico me llamara y no fue así. Todo lo que haces cuando no eres elegido, sea cual sea el club en el que estés, es un trabajo tan difícil”, indicó al diario Marca.

Mina admitió que la ansiedad por jugar le jugó en contra y que no supo aprovechar las pocas oportunidades que se le presentaron. "Yo entiendo que hay jugadores espectaculares, pero bueno, yo también por ahí quizás quería tener un minuto. Pero no se dio. Y los pocos minutos que tuve, mal... Sentí por momentos que todo se me venía abajo, sentí que nada me salía, ni dar un pase en el entrenamiento, sentía que nada me salía", sostuvo.

No obstante, queda en su recuerdo el haber compartido con estrellas de talla mundial. Mina incluso contó una divertida anécdota vivida con Lionel Messi, Luis Suárez y Andrés Iniesta.

“Ellos son estupendas personas. Y unos magos. Cuando llegué, por ‘mamar gallo’, empecé a apostar con ellos a quién pateaba mejor los tiros libres en el entrenamiento. Yo lo hacía para verlos a ellos. Cuando me di cuenta, todos los días me estaban quitando de a 50 euros. Y yo: ‘¡Cómo, les estoy dando para el mercado a estos ‘manes’!‘. Pero la verdad es que esos monstruos la ponen donde quieren”, manifestó.

Yerry Mina, de 23 años, juega en el Everton desde el 2018 y ha logrado la tan ansiada continuidad. Incluso, lleva 3 goles anotados con el club inglés.

