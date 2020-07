El argentino Jonathan Herrera será el nuevo delantero de Alianza Lima y podría llegar a nuestro país tan pronto como este viernes. El atacante llega con buenos pergaminos y con una opinión aprobatoria de gente que trabajó con él, incluyendo su exentrenador Gustavo Coleoni.

Coleoni dirigió a Herrera en Central Córdoba, último equipo del artillero argentino, y brindó detalles de su forma de juego. “Es un típico jugador argentino que viene del ascenso, fuerte, pesado para los defensores. Sé que a las defensas en Perú no les gustan los delanteros como él, que te chocan y te pican al espacio”, contó al portal Alianza History.

PUEDES VER Federico Rodríguez llegó a un acuerdo con Alianza Lima para extender su contrato

"Una de sus virtudes es definir por igual de derecha o zurda. Cuando se apoya en el rival y logra la referencia, es muy difícil que lo muevan. Sabe jugar con la fricción y así es una pesadilla. Ha crecido mucho desde que lo pedí para jugar en Primera. Hizo grandes partidos ante Boca y River. Además, fuera de la cancha es un profesional increíble, una persona rica", añadió.

Para Coleoni, Herrera se puede adaptar perfectamente a cualquier sistema que aplique Mario Salas, flamante director técnico de Alianza Lima. “En el sistema de Mario Salas le vendría bien jugar en el centro. Ojalá tenga jugadores que lo acompañen en una pared o para tirar una diagonal. Yo lo utilicé en 4-3-3 y 4-1-3-2 y se adaptó”, aseguró.

PUEDES VER Jonathan Herrera es el nuevo delantero de Alianza Lima [VIDEO]

Finalmente, el estratega argentino lamentó que no pueda seguir contando con Herrera, pero admitió sentirse feliz por su crecimiento como futbolista. “Es una lástima para mí, porque es un jugador muy comprometido y me lo quería a llevar a mi nuevo club, pero por suerte llegó a un equipo grande como Alianza Lima. Me pone muy feliz por él que tenga esta oportunidad y siga creciendo en un equipo así. Es un jugador para un grande como Alianza Lima y le va a servir”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.