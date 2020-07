Luego de anunciar el final de su vínculo con Alianza Lima, el siguiente paso de Adrián Balboa es buscar la forma de retornar a su natal Uruguay para unirse con su familia y definir el futuro de su carrera furbolística.

En medio de una notable molestia y desazón, el delantero de 26 años confirmó que dejará las filas del club ‘blanquiazul’ tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia, por lo cual debe conseguir un vuelo humanitario para retornar a su país.

“El cuerpo técnico de Alianza Lima cambió y hasta último momento no se decidían. Los dirigentes me querían y el nuevo técnico no (Mario Salas). Les dije que lo podrían haber resuelto antes”, expuso a ‘Ultimo al Arco’.

Adrián Balboa a la espera de un vuelo humanitario para regresar a Uruguay. | Foto: GLR

Cuatro días después de arribar a tierra peruana, Adrián Balboa y Alianza Lima determinaron no renovar el contrato que terminó el 30 de junio, por lo cual, el ‘charrúa’ se ve en la obligación de dejar el país en medio de las limitaciones que hay por el cierre de fronteras a causa de la pandemia del coronavirus.

Adrián Balboa se despide de Alianza Lima en Instagram

Adrián Balboa se despidió de Alianza Lima con un largo mensaje en Instagram. El delantero uruguayo resumió la experiencia que le tocó vivir por casi un año en Matute donde logró el subcampeonato de la Liga 1 2019. ‘Rocky’ no se guardó nada e hizo referencia a Universitario y la directiva ‘íntima’.

“Una lástima que no valoraron lo que habíamos hecho en poco tiempo y desarmaron un equipo ganador, dejando ir varios jugadores que fueron importantes para el club. (...) Siempre que me tocó defender estos colores lo hice con el máximo amor y con todo lo que tuve para dar. (….) Siempre agradecido y los seguiré (alentando) de donde me toque, con el corazón en Matute”, escribió ‘Rocky'.

