La espera llegó a su fin. La UEFA informó que los sorteos de las eliminatorias correspondientes a la Champions y Europa League se realizarán el próximo viernes 10 de julio en la sede de Nyon, en Suiza.

El ente más importante del fútbol europeo recalcó que el evento comenzará a partir de las 5.00 a. m. (hora peruana) con la definición de los enfrentamientos de la Champions League y, a partir de las 6:00 a. m. se dará paso al sorteo de la Europa League.

Los directivos de la UEFA detallaron que no habrá equipos cabezas de series ni impedimentos para que se enfrenten equipos del mismo país. No obstante en caso de que surja alguna restricción, se avisará antes del día del sorteo.

¿Cómo se jugará la Champions League?

El último 17 de junio, el Comité Ejecutivo de la UEFA dio a conocer la programación y el calendario de los partidos por los octavos de final que quedaron pendientes de jugarse debido a la pandemia del coronavirus.

En el comunicado, se añadió también que el torneo se resolverá con una fase final entre ocho clubes en Lisboa entre el 12 y 23 de agosto. En ese sentido, se especificó que esta etapa eliminatoria se jugará a partido único.

Como se recuerda, antes de la suspensión de las actividades deportivas, el Atalanta, el Valencia, el Leipzig y el Atlético de Madrid, ya clasificaron a los cuartos de final, por lo que se espera la definición entre el Real Madrid y el Manchester City, el Juventus y el Lyon, el Bayern Múnich y el Chelsea y el Barcelona y el Nápoles.

¿Cómo se jugará la Europa League?

Al igual que la Champions, la Europa League 2019-2020 también se jugará con una fase final de ocho clubes que culminará el 21 de agosto en la ciudad de Colonia, Alemania.

Previamente, el segundo torneo más importante del fútbol europeo a nivel de clubes se desarrollará con partidos únicos en Duisburgo, Gelsenkirchen y Dusseldorf.

En ese sentido, los partidos por octavos de final que se suspendieron por la expansión del coronavirus se jugarán el 5 y 6 de agosto a las 2:00 a. m. (hora peruana) en un estadio aún por confirmar.

De igual manera, se recalcó que los partidos Inter de Milán vs. Getafe y el Sevilla vs. Roma, que no pudieron disputar el partido de ida, se definirán a partido único.

Por último, la UEFA señaló que los cuartos de final se realizarán los días 10 y 11 de agosto, las semifinales el 16 y 17 de agosto y la final en Colonia el 21 del mismo mes.