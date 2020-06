Un 30 de junio de 1985, hace 35 años, Ricardo Gareca le anotó el gol más doloroso a la selección peruana. El ‘Flaco’ firmó el empate 2-2 de Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires y le quitó la posibilidad a la ‘bicolor’ de clasificar directamente al Mundial México 86.

Perú había quedado a una victoria del certamen mundialista luego de vencer por la mínima diferencia a Argentina con un gol de Juan Carlos Oblitas, el 23 de junio, por el Grupo 1. Aquel encuentro fue recordado por la marca de Luis Reyna a Diego Maradona en el Estadio Nacional.

En Buenos Aires sucedió lo contrario. El equipo de Roberto Chale, que arrancó perdiendo con gol de Pedro Pablo Pasculli a los 12′, logró una histórica remontada con tantos de Juan José Velásquez (23′) y Gerónimo Barbadillo (39′). Hasta ese momento, la ‘blanquirroja’ se metía al Mundial y enviaba a Argentina al repechaje.

Hasta que llegó el minuto 80′ que cortó el sueño peruano. Daniel Passarella controló el balón con el pecho, entró por derecha y pateó cruzado. La pelota, que rozó el portero Eusebio Acasuzo, se estrelló en el palo derecho. Ricardo Gareca apareció y empujó a la red el tanto para darle a su país el boleto al Mundial en el que Diego Maradona escribiría su leyenda.

El empate 2-2 permitió la clasificación directa de Argentina a México 1986, mientras que Perú tuvo que jugar el repechaje frente a Chile, perdiendo en Santiago (4-2) y en Lima (0-1).

Anotó el gol y quedó fuera del Mundial 86

En una entrevista con la revista El Gráfico en 2009, Ricardo Gareca recordó el gol que le marcó a Perú. “Claro que sí. La pelota no entraba más y si yo no la empujaba, la agarraba el arquero, que estaba ahí detrás de mí”, expresó.

Debido a un bajón futbolístico luego de las eliminatorias del 86, Carlos Bilardo no convocó a Gareca, quien por ese entonces militaba en América de Cali colombiano, para el Mundial de México. Fue un duro golpe.

“Es verdad, ese gol con Perú y el que le metí a Brasil fueron muy importantes. Y me perdí el postre. Son las cosas que quedan como saldo negativo. Me puse contento por todos los amigos. Aquel fue un grupo que luchó mucho pero... pero me hubiese gustado estar ahí adentro. Estuve muy cerca, viste”, expresó.

De villano a héroe

Sin tener consciencia en ese momento de las vueltas que podía dar el fútbol, Ricardo Gareca fue designado en 2015, 30 años después, como entrenador de la selección peruana. Tras siete fracasos en eliminatorias, el ‘Tigre’ logró clasificar al equipo nacional a una copa del mundo (Rusia 2018) luego de 36 años.

