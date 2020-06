“Messi se cansa de ser Messi, no es sencillo”, disparó César Luis Menotti

A Lionel Messi se le esquiva desde hace varias fechas su gol número 700 con la camiseta del Barcelona. Pese a que ha brindado varias asistencias, el capitán del Barcelona ha recibido fuertes críticas por el bajón en su nivel futbolístico tras la vuelta del fútbol.

César Luis Menotti, histórico entrenador de la selección argentina que salió campeón en Argentina 1978 y que actualmente se desempeña como director de selecciones de la Asociación Argentina de Fútbol, analizó el presente del 10′ rosarino y habló de la voluntad que le pone en cada partido el jugador de 33 años.

“Messi se sostiene desde la voluntad, porque Messi tiene que tener la voluntad de seguir soñando con ser Messi, porque a veces se cansa de ser Messi, porque siempre pasa lo mismo: cuando hace cuatro goles parece normal y cuando no hace un gol es porque está grande. En cambio, en la selección no se cansa de ser Messi, quizás en el fútbol se cansa de ser Messi, porque es muy difícil ser Messi todos los domingos. No es sencillo”, dijo Menotti en entrevista con Radio Villa Trinidad.

Una de las deudas de Lionel Messi con la selección argentina es no conseguir una copa del mundo. Estuvo cerca en Brasil 2014 cuando perdieron la final frente a Alemania y también perdió tres finales de Copa América (2007, 2015 y 2016). Para el ‘Flaco’, Messi se merece un título con la ‘Albiceleste’.

“No pasa por ver a Messi campeón del mundo. Yo soñaría con que la selección Argentina sea campeón del mundo con o sin él. Yo soy feliz de verlo a Messi. Él se merecería un título con la Selección Argentina. No hay que olvidar, que hubo momentos que lo clasificó solo. Los títulos en el fútbol son muy difíciles, tienes que tener mucha suerte”, concluyó.

