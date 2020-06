Liga 1: Poco a poco los jugadores de Melgar llegarán a buen nivel

Jorge Jiménez

El FBC Melgar realizó su primer entrenamiento post cuarentena por la COVID -19. Pasaron más de cien días para que el plantel de futbolistas vuelva a pisar una cancha de fútbol. Se inició la pretemporada con miras al reinicio de la Liga 1 a fines la primera semana de agosto en Lima.

Los involucrados en el desarrollo de la práctica melgariana pasaron por pruebas rápidas antes de pisar la cancha del estadio Melgar del barrio de IV Centenario. Los resultados fueron negativos para todos.

El plantel de jugadores fue dividido en tres grupos. El primero conformado por diez jugadores trabajó desde las 7.00 am durante hora y media. El segundo grupo entró a las 9.00 am y el tercero a las 11.00 am.

Vale la pena indicar que los jugadores se retiraron a sus domicilios vestidos como llegaron al estadio. En el lapso de llegada de cada grupo hubo una desinfección de las locaciones que fueron utilizadas.

“Necesitamos una recuperación orgánica. Es decir mejorar las posibilidades aeróbicas y de fuerza. Haremos una re-educación motriz que avanzará de a pocos hasta volver al dominio del balón y trabajos por grupos”, informó el preparador físico Federico Zurbbrigen.

Mientras tanto el entrenador Carlos Bustos se mostró complacido con la actitud positiva de todo el plantel. “Hasta emocionante fue el reencuentro de muchos elementos con los que trabajaremos duro para llegar al nivel esperado”, declaró.

De todos los futbolistas que entrenaron ayer no hay lesionados y tampoco subidos de peso. En 20 días estarán listos para realizar partidos de practica internos. Se ha descartado la posibilidad de que haya amistosos previos al partido con Vallejo.

Mediante un comunicado, FBC Melgar pidió a los medios de comunicación no presentarse a los entrenamientos previniendo un posible contagio.❖