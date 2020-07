Ysrael Zúñiga sobre sus inicios en el fútbol: “Leao Butrón me regalaba sus zapatos”

Ysrael Zúñiga se retiró del fútbol en el 2018 tras más de dos décadas de profesión en el cuál cosechó varios títulos y un enorme respeto y admiración por lo hecho como jugador. Sin embargo, hoy en día ya no pisa la pelota como solía hacerlo y su pasión se ha trasladado a las oficinas, donde espera poner su grano de arena para sacar adelante al país.

El popular ‘Cachete’ ofreció una entrevista al diario Trome y contó cómo la vida lo llevó a que hiciera futbolista, pues no soñó con serlo. Sporting Cristal le cambió la vida. El retirado deportista reveló que antes de entrar a las divisiones inferiores del cuadro ‘rimense’ estaba estudiando para técnico dental.

“Llego al fútbol de casualidad. Vine a Lima y estudiaba para técnico en prótesis dental en un instituto de la avenida Brasil. Mi hermano Christian ‘Patón’ Zúñiga fue traído para jugar a las menores de Cristal. Un día lo fui a visitar a La Florida y el profesor Gallardo me invitó a jugar, casi me rogaron porque no quería”, confesó el otrora goleador de Melgar.

Sin embargo, no la tuvo fácil debido a que Ysrael Zúñiga no tenía ni la indumentaria ni los botines para jugar o realizar una prueba. Además, dio a conocer que sus primeros pasos dentro del verde no fueron como delantero, sino como mediocampista y el mítico ‘Jet’ lo convirtió en centroatacante ante la ausencia del nueve titular.

“Jugaba de volante en primera línea, pero mi debut en juveniles fue de lateral izquierdo. Un día el delantero se lesionó y el técnico Alberto Gallardo me colocó allí, hice tres goles y en el segundo partido anoté tres más. Cuando se recuperó el titular pensé que regresaba a la defensa y el profesor me dijo: ‘No seas tonto, los delanteros ganan más’”, sostuvo.

Zúñiga reconoció la ayuda de varios de sus compañeros: “No tenía zapatos, Leao Butrón me regalaba los suyos. Tenía la suerte de calzar su misma talla. Jugaba con chimpunes reciclados. Marcelo Asteggiano y José Soto me regalaban los que daban de baja y me iba a Caquetá para que los zapateros los arreglen”.