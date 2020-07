El director técnico del Barcelona, Quique Setién, calificó de “penoso” el empate obtenido contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou (2-2) y desató la polémica tras darle los últimos minutos del partido al francés Antoine Griezmann.

En declaraciones a Movistar LaLiga, el estratega invitó a sus jugadores a “seguir trabajando”, pese a que si el Real Madrid gana este jueves contra el Getafe el liderato quedara a cuatro puntos.

”Es una pena, porque cada vez lo tenemos más complicado. Dejarnos estos puntos supone que nos alejamos del título, pero hay que seguir trabajando”, indicó.

Controversia por el ingreso de Griezmann en los minutos finales

En entrevista con AS TV, Quique Setién se pronunció sobre Antoine Griezmann, quien sumó la segunda suplencia consecutiva y entró al campo de juego en el tiempo añadido.

“Lo veo bien, pero hay que decidirse, quizás no era lógico sacarlo, pero peor era no sacarlo. No lo hice antes porque los que estaban, lo estaban haciendo bien, Riqui, Messi, Suárez. No es fácil encontrar un sitio sin desestabilizar al equipo”, subrayó.

“Meterlo faltando tan poco es duro para un jugador de su nivel. Mañana hablaré con él. No le voy a pedir disculpas, pero entiendo perfectamente que se pueda sentir mal”, acotó el entrenador ‘culé’.

