Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: pronóstico, hora y cómo VER ONLINE GRATIS

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO por LaLiga española | VER TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS | Partido por la jornada 33 de la Liga Santander 2020 que se desarrollará en el Camp Nou desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 10:00 (hora de España). La TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de ESPN 2, Mitele Plus y Movistar+.

Para ver el partido Barcelona vs. Atlético de Madrid ONLINE debes seguir la web de La República que te llevará el minuto a minuto EN DIRECTO con los goles y mejores incidencias. Asimismo, al término del encuentro también podrás encontrar el resumen.

¿A qué hora juega el Barcelona vs Atlético de Madrid?

- Costa Rica: 2.00 p. m.

- México: 3.00 p. m.

- Perú: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m.

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 10.00 p. m.

- Italia: 10.00 p. m.

- Francia: 10.00 p. m.

Pronóstico Barcelona vs. Atlético de Madrid

El Camp Nou será el escenario en el que se enfrenten Barcelona y Atlético de Madrid, un choque que tiene como favoritos a los ‘culés’, pero con un toque de cautela a la hora de escoger las cuotas ya que el equipo no le ha ido bien en las últimas fecha de LaLiga española.

El estado de depresión que recae sobre el cuadro catalán es muy diferente al ambiente de optimismo de unos ‘colchoneros’ que regresaron a la actividad fuera de los puestos de acceso a la Champions League y que se han aferrado a la tercera casilla a base de victoria.

Partido Barcelona vs vs Atlético de Madrid: canales de transmisión

El partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO se transmitirá vía ESPN 2, Movistar+LaLiga y MiTele Plus, y otros canales. Sigue la programación de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: ESPN 2

- Bélgica: Play Sports 1

- Bolivia: ESPN 2

- Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

- Canadá: beIN Sports Canada, Radio Barca

- Chile: ESPN Play, ESPN 2

- China: iQiyi, PPTV Sport China

- Colombia: ESPN 2

- Ecuador: ESPN

- El Salvador: Sky HD

- Francia: beIN SPORTS CONNECT

- Alemania: DAZN

- Honduras: Sky HD

- Italia: DAZN

- Japón: DAZN

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Países Bajos: Ziggo Sport 14

- Nicaragua: Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN 2

- Perú: ESPN 2

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- Puerto Rico: ESPN Play Caribbean, Sports Max 2

- Qatar: beIN Sports HD 1

- España: Movistar Laliga

- Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS

- Reino Unido: LaLigaTV

- Estados Unidos: Radio Barca, beIN

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN

