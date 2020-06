CONAR informa que hay 16 casos positivos de COVID-19 entre los árbitros

Los árbitros no son ajenos al drama que vive el país debido a la pandemia por el coronavirus. A la gran cantidad de contagios que se han registrado en los clubes de la Liga 1 durante la primera etapa de pruebas serológicas, ahora se suman nada menos que 16 casos más.

“Los positivos de los exámenes a los árbitros han sido 16, fueron 77 los que pasaron pruebas”, informó, Juan Sulca, presidente de la CONAR, durante entrevista con Radio Ovación.

“Porcentualmente está a la par de lo que está pasando en la población en general, lógicamente que uno quisiera que esto no pase pero lo más importante es la salud y esperamos que se restablezcan pronto”, añadió.

Sulca también detalló el proceso que seguirá el personal arbitral que resultó positivo por coronavirus. “Ahora tienen que cumplir el aislamiento por 14 días, luego pasan una nueva evaluación, si todo va bien ya se pueden integrar a los entrenamientos”, aseguró.

PUEDES VER El verdadero problema arbitral

Por otro lado, Sulca habló sobre la cantidad de árbitros con los que se podrá contar en la reanudación de los partidos de la Liga 1. “Con el grupo que tenemos vamos a afrontar el campeonato, si hay una circunstancia más complicada tendremos que apelar a otro grupo”, sentenció.

Cabe recordar que, a diferencia de Argentina, Brasil o Chile, en el Perú el arbitraje no es una profesión. Los colegiados nacionales no perciben una remuneración mensual ni están en planilla por dirigir los encuentros del certamen local. “Los árbitros no tienen estabilidad, no tienen un ingreso fijo y lo que perciben es solo en función a los partidos donde salen programados. Tampoco tienen seguro. No están respaldados con nada y eso es parte de la preocupación que tienen muchos árbitros en las diferentes categorías. No están en una planilla y, si no dirigen, no tienen ingreso”, manifestó en otra oportunidad Francisco Gaviria, exdirectivo y vocero de la CONAR.

