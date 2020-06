Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: fecha, hora y canal para ver el partido por LaLiga

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO | Ver Barça vs. Atléti Gratis por Internet | Juegan este martes 30 de junio (EN DIRECTO ONLINE vía ESPN 2, Movistar+ y MiTele Plus) por la jornada 33 de LaLiga Santander. Este partido se jugará en el Camp Nou y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Hora del partido Barcelona vs. Atlético de Madrid

Si quieres ver Barcelona vs. Atlético de Madrid, históricos equipos se llevan de diferencia 11 puntos en la tabla de posiciones de la Liga Santander, a continuación te presentamos los horarios según tu país:

Perú: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

En medio de transferencias y tensiones en el vestuario, el FC Barcelona se enfrenta a una semana decisiva en la lucha por el título de LaLiga, recibiendo en el Camp Nou al Atlético de Madrid (3º) este martes y visitando al Villarreal (5º) el domingo.

Ante la importancia de los compromisos venideros y tras las informaciones en la prensa de una supuesta tensión entre los jugadores y el cuerpo técnico, el entrenador ‘culé‘ Quique Setién instó este lunes a los jugadores a “actuar como equipo”.

“Todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos por el bien del equipo. Esto es un equipo y se tiene que actual como tal. A veces hay que sacrificar ciertas cosas personales para el beneficio colectivo”, declaró en una tensa conferencia de prensa previo al Barcelona vs. Atlético de Madrid.

En el Barça no se preocupan sólo los resultados, sino también las informaciones de la prensa sobre el supuesto clima de tensión entre la estrella Lionel Messi y el adjunto de Setién, Éder Sarabia. Ambos llegaron al banquillo azulgrana en enero tras el cese de Ernesto Valverde y de su cuerpo técnico.

Mucho más sereno parece llegar al duelo el Atlético de Madrid, que después de arrancar en la reanudación fuera de los puestos de ‘Champions’, los buenos resultados del equipo de Diego Simeone le han llevado al podio provisional.

“Nunca hemos ganado en el Camp Nou por LaLiga, vamos a tratar de aprovechar esta oportunidad”, amenazó el ‘Cholo’ tras ganar 2-1 al Alavés en la última jornada.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Para poder ver el partido Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por la jornada 33 de LaLiga Santander, a continuación te dejamos los canales que transmitirán este atractivo duelo:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, ESPN Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Alineaciones probables del partido Barcelona vs. Atlético de Madrid

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Griezmann.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Felipe, Lodi; Thomas, Saúl; Joao Félix, Llorente, Lemar; y Diego Costa.

