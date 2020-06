El siempre controversial José Luis Chilavert no se guardó nada y le respondió al exfutbolista de Universitario de Deportes Roberto Martínez, quien hace unos días aseguró que el paraguayo fue buscado por terceros para criticar a la Federación Peruana de Fútbol presidida por Agustín Lozano.

“La verdad que no lo registro (a Martínez). Quiere decir que no ha hecho nada en el mundo el fútbol. No lo registro”, indicó José Luis Chilavert en entrevista con Radio Capital.

“Recuérdeme el nombre de este personaje (Roberto Martínez) que ha hablado. No lo registro. ¿Ganó algo en el mundo del futbol? No lo registro en mi mente ni en mi computadora, pero bueno ustedes saben, perfectamente, que estos personajes tanto Lozano como Domínguez tienen a muchos bufones felpudos que suelen hablar”, añadió a la emisora local.

José Luis Chilavert y sus palabras contra la FPF

“Si todos los clubes se ponen de acuerdo y dicen que no hay fútbol, ¿qué va a ser más importante, Lozano o los clubes? Lozano es un payaso, un bandido que realmente sirve para lo que necesita Domínguez, adoctrinar a toda la gente y mantener de manera dictatorial a todos los clubes de Sudamérica”, subrayó Chilavert en diálogo con Ovación.

“Es vergonzoso cómo la Conmebol hace extorsionar a los clubes, porque no solo Perú tiene ese problema, todos tienen ese inconveniente. Por eso les digo a los clubes únanse y denuncien la mala administración de Lozano ante la FIFA y no ante la Conmebol”, finalizó.

Problema entre FPF y clubes

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) extendió a los clubes participantes de la Liga 1 una declaración jurada en la que garantiza el paso de pruebas moleculares para participar en el torneo, pero se menciona una serie de modificaciones en el Manual Técnico de Derechos Comerciales y Marketing vigente de la FPF.

Sin embargo, no todos los equipos participantes firmaron el documento y la razón podría ser la disconformidad con ciertos puntos del manual, en concreto, con los que tratan sobre las marcas patrocinadoras, tanto de las entidades concursantes como los de la Liga 1.

