Aún le quedan dos partidos para cerrar su carrera en la Bundesliga, pero ya comenzó a recibir mensajes de despedida de sus excompañeros. Claudio Pizarro, máximo embajador del fútbol peruano en Europa, se retirará en el Werder Bremen la próxima semana y el brasileño Giovane Élber llenó de elogios al delantero de 41 años.

En entrevista con TV Perú, Élber, quien jugó dos temporadas con Pizarro en el Bayern Múnich entre 2001 y 2003, contó cómo era el ‘Bombardero de los Andes’ en la interna del plantel y reveló que desde que lo vio en Alemania quiso jugar con él.

“Era muy joven cuando llegó a Alemania, pero no parecía que tenía 20 años, siempre fue profesional. Se entrenaba al máximo, por eso puede seguir con su edad en un torneo tan exigente como la Bundesliga”, dijo Élber.

"Sin ninguna duda podemos decir que Claudio es una leyenda. No solo del fútbol peruano, ni del sudamericano, ni del europeo. Él es un grande del fútbol mundial. Nada manchará su carrera intachable. Desde que lo vi supe que quería jugar con él", agregó.

Por otro lado, Giovane Élber recordó cuánto le afectó a Claudio Pizarro quedar fuera de la convocatoria de la selección peruana para el Mundial Rusia 2018. “Quedó muy triste por no ir al Mundial sobre todo porque la selección peruana clasificó mucho tiempo después y él siempre tenía ese sueño. Igual ganó todo lo que pudo en su carrera y no jugarlo no cambia nada. Así es el fútbol”, concluyó.

Claudio Pizarro y su último rival en la Bundesliga

Claudio Pizarro jugará dos partidos vitales con el Werder Bremen para seguir en la Bundesliga. La ida se llevará a cabo el jueves 2 de julio en el Weserstadion, mientras que la vuelta se definirá el 6 —cuatro días después— en el Voith-Arena.

