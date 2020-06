Sergio Peña habló sobre su futuro: “No dudaría en irme a uno de los grandes de Holanda”

La última temporada ha sido posiblemente la mejor en la carrera de Sergio Peña. El volante de la selección peruana encontró en el FC Emmen la tan ansiada regularidad de la que carecen muchos futbolistas nacionales cuando militan en el extranjero, con el agregado, además, de contribuir con goles y asistencias.

Sumado a eso, ‘Peñita’ recibió hace unos días una excelente noticia: después de casi dos años de trámite, le fue otorgada la nacionalidad española. Con esto, ya no ocupará plaza de extracomunitario en las ligas de la Unión Europea, lo cual le permite ilusionarse con migrar a un campeonato más competitivo y, por supuesto, a un equipo con mayores aspiraciones.

“Tener pasaporte europeo me abre muchas puertas. Sin duda es una de las ventajas de los europeos versus los sudamericanos. Me facilita mucho las cosas”, declaró el jugador en conversación con Capital. Agregó que, si bien se siente cómodo en su club actual, no dudaría en dar el salto a otro con más jerarquía.

“No dudaría en irme a uno de los grandes de Holanda. Le tengo mucho cariño al Emmen, al equipo y la ciudad, pero soy profesional y quiero ir creciendo, y para eso tengo que ir cambiando a equipos que pelean títulos. Es mi meta”, manifestó.

Más que ser un anhelo lejano, Peña reveló que sus afirmaciones tienen un sustento, pues aseguró que han habido acercamientos con varios clubes de la Eredivisie. “Desde que las cosas me empezaron a ir bien, se han dado conversaciones con casi todos los equipos de aquí. De ahí a que se concrete es diferente. Voy a esperar, yo pertenezco dos años más al Emmen y estoy tranquilo”, dijo.

