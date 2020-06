Las declaraciones de Pjanic que no caerán bien en Barcelona: “Me gusta el Real Madrid”

En Italia se da por hecho que Miralem Pjanic será flamante refuerzo del FC Barcelona para la próxima temporada. El futbolista bosnio llegará al Camp Nou luego del trueque que realizaron con la Juventus de Turín, que incluye al centrocampista brasileño Arthur.

Sin embargo, unas declaraciones del pasado podrían jugarle en contra al aún volante turinés. Durante su estadía en el AS Roma, Pjanic confirmó haber sido seguidor del Real Madrid de joven, justo cuando empezaba a sonar en la interna del club merengue.

“Ahora estoy bien en Roma, pero no sé si voy a salir o no este verano. Si me preguntan por mi equipo favorito, le diré que desde niño siempre me ha gustado el Real Madrid”, sostuvo Miralem hace unos años.

Ahora, con 30 abriles ya cumplidos, el bosnio vestirá la camiseta del eterno rival de su equipo de infancia, el FC Barcelona a partir de la temporada 2020/21.

Arthur ya es de la Juventus

El brasileño Arthur Melo arribó a Turín para pasar la revisión médica oficial antes de concretarse su pase a la Juventus, una operación que supondrá unos diez millones de euros a los catalanes y el pase de Miralem Pjanic al club Condal.

Después del 2-2 en Vigo, partido en el que Arthur participó en los últimos minutos, volvió con la expedición a la Catalunya y en la noche del sábado viajó a Turín con permiso del FC Barcelona.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.