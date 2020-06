Tyson vs. Holyfield II: el mordisco que marcó una época en el boxeo

Mike Tyson y Evander Holyfield son leyendas del boxeo por cuenta propia. Ambos campeones mundiales en su mejor momento, dejando un legado imborrable en el deporte de los guantes. Era cosa del destino que un enfrentamiento entre ellos dos quede en la historia, aunque no fue como se tenía pensado.

Su primer duelo vino seguido de una atención mediática impresionante y el resultado fue lo que todos esperaban. Pese a ya haber ostentado el título mundial y haber derrotado a George Foreman y Larry Holmes, Holyfield no era el favorito para quitarle el título de la WBA a un Tyson, cinco años más joven que él. El resultado fue una de las sorpresas más grandes de todos los tiempos.

PUEDES VER Una trampa que terminó en tragedia: los guantes con yeso de Luis Resto

Holyfield venció a Tyson por TKO en el round 11 de una intensa pelea. El público quedó con ganas de ver más y la reputación de Tyson garantizaba que en una revancha iba a dar el 200 % para reivindicarse y borrar esta derrota de su memoria.

La revancha se pactó para el 28 de junio de 1997. La expectativa era aún mayor que la que tuvo la primera pelea y al combate se le denominó como “El sonido y la furia”, aunque después iba a ser conocido con otro nombre, más adecuado para lo que sucedió en el ring.

PUEDES VER A 4 años de su muerte: Muhammad Ali y su discurso sobre el racismo que trasciende los tiempos

“La mordida del 97”

Tyson sintió la fuerza de ‘The Real Deal’ desde el primer minuto y rápidamente la imagen de la derrota pasada apareció en su mente. El ego de ‘Iron’ no podía soportar una nueva humillación, así que se desquitó con un rival mucho más pequeño: la oreja de Holyfield.

Al iniciar el tercer round, Tyson salió sin su protector bucal, quizás ya sabiendo lo que iba a hacer, aunque el árbitro lo obligó a ponérselo. No fue una mordida, fueron dos, una a cada oreja, aunque fue la derecha la que recibió más daño, ya que Tyson logró arrancar un pedazo que luego escupió en la lona.

Tyson vs. Holyfield II.

Recién al revisar el segundo mordisco, que solo provocó una cicatriz en la oreja izquierda de Holyfield, el árbitro Mills Lane descalificó a Tyson. Las razones de esta reacción fueron desconocidas por mucho tiempo, hasta que ‘Iron’ diera una explicación bastante sencilla.

“Fueron las drogas. Solo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios, pero lo hecho, hecho está. Yo no pensaba en el boxeo cuando lo mordí. No me preocupaba el boxeo. Está mal lo que hice, muy mal. Me volví loco”, relató varios años después en entrevista con The Guardian, aunque inicialmente dijo que lo hizo para responder a unos supuestos cabezazos de Holyfield.

Pasaría mucho tiempo antes de que ambos hicieran las paces. Tyson pidió disculpas en el 2009, las mismas que fueron aceptadas por Holyfield. Ambos, incluso, recuerdan el incidente cada vez que pueden en campañas publicitarias.

Holyfield con 57 años y Tyson con 53, han coqueteado con la posibilidad de enfrentarse una vez más. Ambos se encuentran en gran forma física y han manifestado su interés por pelear por causas benéficas. Solo nos queda esperar para ver si este encuentro se materializa; lo que sí sabemos es que esta vez solo se usarán los puños.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.