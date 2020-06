Mike Tyson: ¿por qué el boxeador fue descalificado en una pelea del 28 de junio de 1997?

Catalogada como la “pelea del siglo”, la revancha entre los boxeadores Mike Tyson y Evander Holyfield era la más esperada por los seguidores de este deporte. Uno de los luchadores se llevaría el título de la Asociación Mundial de Boxeo, sin embargo, el evento tuvo un rumbo inesperado.

Desde Las Vegas, Nevada, la disputa mantuvo en vilo a los asistentes, quienes presenciaron el gran fiasco que ocasionó la descalificación de Tyson tras agredir a su contrincante en el tercer asalto.

La revancha entre Tyson y Holyfield era considerada la "pelea del siglo". (Foto: YouTube/FighTme)

Tyson vs Holyfield: la pelea del siglo

Mike Tyson y Evander Holyfield protagonizaron la revancha para determinar al ganador de la Asociación Mundial de Boxeo. La pelea transcurría con normalidad hasta que en el tercer round, Tyson actuó de manera inesperada.

El considerado “boxeador más temido” por Sky Sports se retiró el protector dental y mordió a Holyfield en la oreja derecha. La pelea fue detenida de forma inmediata para que los médicos examinaran al herido, quien estaba lleno de sangre.

La revisión fue favorable, por lo que el árbitro Mills Lane decidió que el combate continuara, aunque con una penalidad de dos puntos menos para Tyson.

Minutos después, en el cuerpo a cuerpo, el dos veces ganador del título mundial de peso pesado volvió a morder a su oponente, pero esta vez en la oreja izquierda. El acto pasó desapercibido por el árbitro en un primer momento, sin embargo, eliminó a Mike.

“La primera vez le quité dos puntos y le advertí que no lo volviera a hacer, por lo que la segunda vez lo tuve que eliminar”, dijo Lane.

Tyson fuera de control

Una vez que ocurrió la expulsión, Tyson estaba fuera de control y mostraba una actitud de querer seguir peleando contra Holyfield. El cuadrilátero estaba lleno de personas, mientras que el boxeador herido caminaba hacia los camerinos para ser sometido a una evaluación.

Agentes de seguridad y miembros del equipo de preparación de Tyson tuvieron que acudir a su encuentro para calmarlo. Se conoce que producto que esto, un policía también fue agredido.

Por el ataque de Tyson, Holyfield tuvo que ser sometido a una cirugía de reconstrucción de su oreja derecha. (Foto: Chaco en línea)

Consecuencias del acto de Tyson

Por el hecho ocurrido contra Holyfield, la comisión atlética del estado de Nevada decidió suspender a Tyson y retenerle la bolsa de 30 millones de dólares. Los medios retransmitieron las escenas del combate en el que se ve el momento preciso del mordisco.

Evander Holyfield no sufrió un daño grave, sin embargo, fue sometido a una cirugía plástica para la reconstrucción de su oreja derecha. “Gracias a Dios no es tan grave como parecía. No estoy bravo, este tipo de cosas pueden ocurrir, pero cuando ocurren dos veces hay motivos para pensar que Tyson perdió el control”, indicó.

Tras la agresión, la comisión atlética del estado de Nevada suspendió a Tyson. (Foto: AS)

El hecho afectó a Mike Tyson, ya que los 16.000 espectadores del evento quedaron desilusionados por su comportamiento, siendo así “la pelea del siglo” una de las más grandes decepciones del deporte.