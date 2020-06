‘Kun’ Agüero: “No existe una fecha para que vuelva a jugar” [VIDEO]

El delantero del Manchester City Sergio Agüero sufrió una dura lesión en la rodilla izquierda en el último duelo que disputó ante el Burnley. El argentino tuvo que pasar por el quirófano y todo salió bien.

Sergio Agüero aprovechó la plataforma de streaming Twitch para hablar con sus seguidores y comentarles que ya se encuentra en fase de recuperación para volver a jugar.

“Fue todo muy rápido. Traté de anticipar una pelota, pero sentí un dolor en la rodilla y me tiré al suelo. Sentí un ruido, no fue un golpe, sino una especie de ‘click’. Vi que cobraron penal, lo miré al doctor para entrar a patearlo, sin embargo, cuando quise moverme me temblaba toda la rodilla”, comentó.

El delantero del Manchester City explicó que voló al día siguiente a Barcelona para que lo atienda un especialista. “El doctor me movió un poco la rodilla y se fue. A la hora vino un chico con una camilla y me dijo: ‘vamos para el quirófano'. Me agarró desprevenido”, agregó.

Pese a que todo salió bien durante la intervención, Agüero no dio un tiempo para su regreso, pues a penas ha iniciado la fase de recuperación. “No sé cuándo será. No hay fecha para que vuelva a jugar, puede ser un mes o dos. Hay que ir poco a poco”, puntualizó.

Aunque se espera que se pierda lo que queda de la Premier League, está la duda de si podría volver para los partidos de la Champions League. El Manchester City tiene que jugar el 7 u 8 de agosto el partido de vuelta de octavos de final contra el Real Madrid, tras ganar en la ida 2-1 al equipo blanco.

