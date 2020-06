Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO cara a cara HOY desde el RCDE Stadium EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2, Movistar y MiTele Plus, a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 10.0 p. m. en España, en el partido correspondiente a la fecha 32 de LaLiga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Tocado tras encadenar dos derrotas consecutivas y con Francisco Rufete como última bala para evitar el abismo, el Espanyol, colista de LaLiga Santander, agota sus opciones de permanencia contra un Real Madrid que no tiene espacio a las concesiones y se juega seguir en lo más alto de la tabla.

PUEDES VER Tabla de posiciones de LaLiga Santander actualizada tras empate de Barcelona

El duelo llega marcado por una decisión que sorprendió hasta a jugadores del Espanyol. Abelardo Fernández fue despedido en la víspera de la visita del líder y se encomienda el club a Rufete. El que era director deportivo de la entidad fue designado como entrenador del primer equipo ante la sorpresa de todos.

Se convierte Rufete en el cuarto técnico del Espanyol en una temporada aciaga que, a falta de la confirmación matemática, puede poner fin a 26 años ininterrumpidos en Primera División. A siete jornadas para que finalice la competición, el equipo blanquiazul se acerca al abismo con la salvación a ocho puntos y un calendario exigente, con Real Madrid y Barcelona como principales escollos.

Es la baza de Zidane. Su título preferido y el que respondería a su exigencia como técnico. Sorprendió en la víspera anunciando que su carrera de entrenador no será larga. En boca de cualquiera no llamaría tanto la atención, pero el francés ya se marchó en una ocasión del Real Madrid tras ganar tres ‘Champions League’ consecutivas por ver que había perdido calado en el vestuario. Ganar un título grande lo siente una obligación y no le vale la Supercopa de España ganada con nuevo formato.

De momento va camino de conseguir su segunda Liga por la firmeza de su equipo. Sin alardes en el juego el Real Madrid gana y regresó del parón con una buena preparación física y psicológica. En la defensa radica gran parte de su éxito. Dos goles encajados en las cuatro jornadas disputadas y una pegada aumentada tras el regreso de Eden Hazard. La deberá mostrar en casa del Espanyol, sin sentimientos hacia un equipo al que el madridismo siempre tiene un cariño especial.

Sorprende Zidane con su manejo de varios sistemas para acoplar jugadores. Ante el Mallorca innovó con un 1-4-2-3-1 para juntar a Bale, Vinicius, Hazard y Benzema. No lo mantendrá en el RCDE Stadium, donde recupera a Casemiro tras cumplir sanción y sufre las bajas por acumulación de tarjetas de Ferland Mendy y Luka Modric. Regresa al once Marcelo y gana opciones de titularidad Isco si el técnico no quiere juntar a Vinicius con Hazard al entender que los dos deben jugar en banda izquierda.

Con información de EFE

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Espanyol:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Vinicius, Hazard y Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo Espinosa, Cabrera, Pedrosa; David López, Marc Roca, Darder, Embarba; Calleri y Raúl de Tomás.

DT: Francisco Rufete

¿Dónde ver el partido del Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO EN DIRECTO?

Para ver Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de ESPN 2, Movistar+LaLiga y MiTele Plus, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido de la LaLiga Santander.

¿Cuándo juega el Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO?

Real Madrid vs. Espanyol se enfrentan este sábado 27 de junio en RCDE Stadium desde las 10.00 p. m. en España y a las 3.00 p. m. en el horario peruano.

Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO: horario del partido por LaLiga

Sigue la transmisión del Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO desde ESPN 2 y Movistar+LaLiga por la trigésimo segunda fecha de la Liga Santader. Aquí te dejamos los horarios según tu país:

- México: 3.00 p. m.

- Perú: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m.

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos(Washington D.C., Miami, Nueva York): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 10.00 p. m.

- Italia: 10.00 p. m.

- Francia: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Real Madrid vs Espanyol por LaLiga?

- Argentina: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

- Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

- Chile: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

- Colombia: ESPN Play Sur y ESPN2 Colombia.

- Costa Rica: Sky HD.

- Dominica: SportsMax App y SportsMax 2.

- República Dominicana: SportsMax 2, Sky HD y SportsMax App.

- Ecuador: ESPN Play Sur y ESPN 2.

- El Salvador: Sky HD.

- Francia: beIN Sports 1, Free y beIN SPORTS CONNECT.

- Alemania: TeleClub Sport Live y DAZN.

- Guatemala: Sky HD.

- Honduras: Sky HD.

- México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Panamá: Sky HD.

- Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

- España: Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2 y Mitele Plus.

- Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

- Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA y beIN SPORTS CONNECT.

- Uruguay: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

- Venezuela: ESPN Play Sur.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.