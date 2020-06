Claudio Pizarro luchará por dejar al Werder Bremen en la Bundesliga. Tras jugar pocos minutos en la goleada de los lagartos por 6-1 frente al Colonia, el delantero de 41 años disputaría los play-offs de la permanencia frente al FC Heidenheim para determinar qué equipo participará en la máxima división alemana en la próxima temporada.

Pese a que Claudio Pizarro confirmó su retiro del fútbol, Leao Butrón reveló que Alianza Lima tiene interés de contar con el ‘Bombardero de los Andes’ para lo que resta de la temporada. El experimentado portero blanquiazul le envió un mensaje al excapitán de la selección peruana y le aconsejó que cierre su carrera en Matute.

“Hay interés de Alianza Lima en que venga Claudio Pizarro. Hace muchos años me dijo que estaba cómodo allá y yo entendí que sería complicado estar un tiempo aquí. Quiero pensar que serían dos o tres meses y jugando en Lima, sería interesante. Ojalá no descienda, pero si eso sucede, no va a cambiar la carrera que tiene Claudio”, dijo Butrón a Full Deporte. “Yo le aconsejaría que venga”, insistió.

Claudio Pizarro y su último rival en la Bundesliga

Claudio Pizarro jugará dos partidos vitales con el Werder Bremen para seguir en la Bundesliga. La ida se llevará a cabo el jueves 2 de julio en el Weserstadion, mientras que la vuelta se definirá el 6 —cuatro días después— en el Voith-Arena.

El FC Heidenheim es el club más antiguo de Alemania y nunca jugó la primera división de la Bundesliga. Su máximo logro, en sus casi 174 años de historia, fue salir campeón de la tercera división en la temporada 2013/2014, que le permitió ascender a la Bundesliga 2.

