WWE: se cumplen 18 años del debut de John Cena

Un día como hoy, pero en el 2002, debutó en WWE John Cena, el luchador que cargaría en sus espaldas a la empresa de Vince McMahon por los próximos 15 años. Una lucha que él considera como “un fracaso” se convertiría en un hito histórico de la lucha libre.

El año 2002 fue clave en la historia de WWE. Como parte del transcurso entre la era ‘Attitude’ y la era ‘Ruthless Agression’, debutaban futuras estrellas como Randy Orton y Batista. Sin embargo, fue un joven John Cena a quien se le dio la responsabilidad de llevar la bandera de esta nueva era, debutando nada menos que con Kurt Angle.

Cuando el experimentado campeón le preguntó a John Cena sobre la cualidad que le hacía pensar que podía meterse a un ring con él, Cena contestó las dos palabras que marcarían la pauta de aquellos tiempos: ‘Ruthless Agression’. Lo que vino fue un buen combate de lucha libre en el que Cena demostró todo su ímpetu, aunque no fue suficiente para hacerle par a la técnica de Angle.

No obstante, la reacción a aquel combate en vestuarios, no fue la que Cena se imaginó. “Quienes recuerdan ‘Ruthless Aggression’ y creen que tuve éxito, no lo recuerdan bien. Fue un fracaso. Usaba pantalones cortos de diferentes colores que combinaran con el equipo deportivo de la ciudad, creyendo que le ayudaría a conectar con los espectadores, pero no funcionó”, señaló.

“Estaba atrapado en combates en Velocity, un programa del que ninguno de ustedes ha oído hablar. No estaba nervioso por querer ser perfecto; sino porque no sabía quién era. WWE solía hacer una serie de recortes a finales de noviembre y a mediados de mayo, y me dijeron que sería despedido durante los recortes navideños porque simplemente no estaba funcionando. No había discusión, no estaba funcionando. Me dieron ‘Ruthless Aggression’ en bandeja de plata y fracasé. Lo fastidié”, relató

Pero el destino le tenía algo preparado a Cena y, como usualmente es, una faceta de su vida personal fue la que terminó salvando su vida profesional. Como quien mata el tiempo durante los viajes, Cena empezó a hacer ‘freestyle rap’ con otros luchadores.

“Stephanie McMahon estaba en la parte delantera del bus y al bajar me preguntó ¿Cómo eres capaz de recordar todo esto? Yo le respondí: ‘¿me tomas el pelo? Yo solo pienso en palabras y se me ocurre sobre la marcha. Así es como funciona'. Ella me dijo: ‘¿pero rima todo?' Y yo le contesté: ‘sí, así funciona'”, contó.

El resto es historia, luego vino el ‘Doctor of Thuganomics’, el campeonato de los Estados Unidos, el título mundial, los main events de Wrestlemania y una carrera que en unos años será premiada con una inducción al Salón de la Fama.

WWE: se cumplen 18 años del debut de John Cena. Foto: Captura

