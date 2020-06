[VER AQUÍ] Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO: hora y canal de transmisión del partido

Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO | Ver Madrid vs. Espanyol por Internet | TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS | Juegan este domingo (EN DIRECTO vía ESPN 2, Movistar+ y MiTele Plus) por la jornada 32 de LaLiga Santander. Este partido se jugará en el RCDE Stadium y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Espanyol?

Si quieres ver Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO, partido donde los ‘merengues’ están obligados a ganar si es quieren alejarse del FC Barcelona en la tabla de posiciones de la Liga Santander, aquí te mostramos los horarios en los diversos países:

Perú: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

El FC Barcelona, que empató esta fecha ante el Celta de Vigo por 2-2, estará pendiente de lo que suceda este domingo en el choque del Real Madrid con el colista Espanyol, esperando un tropiezo de los ‘merengues'.

El equipo de Zinedine Zidane cuenta por victorias sus cuatro partidos desde la reanudación de LaLiga el 11 de junio, pero el técnico francés quiere mantener la tensión porque sabe que aún falta mucho y cualquier cosa puede pasar.

"La actitud de todos los jugadores ha sido fenomenal (...) estoy contento porque hay que estarlo, pero hay un partido ya este fin de semana, nos faltan siete finales y no hemos ganado nada", advertía el miércoles Zidane tras ganar al Mallorca 2-0.

“No voy a entrenar siempre. No sé los años que puedo entrenar porque no planeo nada en mi cabeza. A mi me mola el día a día, es lo que me anima. No sé hasta cuándo, luego haré otra cosa. En mi cabeza siempre he sido futbolista, he hecho 19 años de jugador y cuando me preguntaban si voy a ser entrenador decía que no y al final lo soy, pero desgasta mucho. Veremos lo que duro, pero 20 años seguro que no”, dijo el técnico del Real Madrid en conferencia de prensa.

En un fondo de la tabla apretado con los cinco últimos en nueve puntos, el Espanyol aún sueña con una remota permanencia en LaLiga Santander con cada vez menos margen de maniobra.

Real Madrid vs. Espanyol: canales de transmisión del partido por LaLiga

Para seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO por la jornada 32 de LaLiga Santander, a continuación te dejamos los canales que pasarán este partido:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, ESPN Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Real Madrid vs. Espanyol: alineaciones probables del partido

Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo Espinosa, Cabrera, Pedrosa; David López, Marc Roca, Darder, Embarba; Calleri y Raúl de Tomás.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Vinicius, Hazard y Benzema.

