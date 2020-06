Gregorio Pérez: “Estaba cien por ciento seguro que volvía Comizzo a la ‘U'”

Ángel Comizzo llegará en los próximos días para hacerse cargo de la dirección técnica de Universitario de Deportes en reemplazo del uruguayo Gregorio Pérez. La llegada del entrenador argentino sigue dividiendo opiniones.

Fue precisamente Pérez quien se refirió a la llegada de Comizzo al club ‘crema’. En entrevista con UCI Noticias, el técnico uruguayo señaló que no le sorprendió el regreso del estratega argentino.

“No me sorprendió para nada, en lo absoluto, porque lo intuía y después lo confirmé. Es lógico y no es que tenga informantes, pero hoy las noticias corren muy rápido con las redes sociales y las relaciones que uno puede tener. De repente alguien piensa que desconozco cosas, pero estoy informado y no me sorprendió para nada. Estaba cien por ciento seguro que regresaría el técnico argentino”, admitió.

Por otro lado, Pérez no negó la posibilidad de volver en un futuro a la institución ‘merengue’. “Con mucho gusto vuelvo a trabajar, pero se tienen que dar las condiciones para que se concrete. A nosotros nos trataron muy bien en todo sentido. Nos encontramos con un buen plantel en la parte humana, en la parte profesional, un ida y vuelta muy afectuoso con los hinchas que son muchos millones, una muy buena comunicación con respeto recíproco de parte de la prensa”, aseguró.

Finalmente, Gregorio Pérez le dejó un mensaje a los hinchas de Universitario. “Acompañen al equipo y no pierdan la esperanza que la ‘U’ va a retomar su camino. Han pasado siete años y comprendo el sufrimiento por no poder lograr el objetivo de campeonar, pero van en camino a eso. Les mando un abrazo a todos con el afecto y cariño de siempre”, sentenció.

