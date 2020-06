André Carrillo, delantero del Al Hilal de Arabia Saudita, dio positivo por coronavirus, según informó la prensa saudí. De acuerdo a la información, el resultado del jugador de la selección peruana se produjo hace diez días y fue enviado a cumplir con la cuarentena obligatoria, siguiendo el protocolo sanitario.

El representante de Carrillo, Elio Casareto, comunicó el actual estado del delantero en su cuenta de Twitter. Informó que está “bien de salud” e invitó a los ciudadanos a cumplir con las medidas establecidas por el Gobierno para evitar la propagación de la COVID-19.

“Agradezco los mensajes y llamadas preguntando por la salud de André. Solo puedo comentar que está bien de salud. Aprovecho para pedirles que no se descuiden y sigan tomando todos los cuidados: mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Buen fin de semana”, publicó Casareto en redes sociales.

Segundo caso de COVID-19 en la selección peruana

André Carrillo es el segundo integrante de la selección peruana que resultó infectado por coronavirus. El primero fue Jefferson Farfán, delantero del Lokomotiv Moscú, quien había sido diagnosticado con COVID-19 el pasado 16 de mayo. Tras dos semanas en confinamiento, la ‘Foquita’ venció al virus y se sumó a los entrenamientos del club ruso.

“Mis análisis arrojaron que tenía síntomas de neumonía. Me aislé en mi habitación al toque, sigo encerrado hasta que entreguen mis exámenes (...) El dolor de cabeza fue lo más duro. Nunca sentí algo igual, me estaba volviendo loco. Perdí el olfato, el paladar también. Gracias a Dios, mi club me controló y ahora solo estoy esperando los resultados de las pruebas que ya me saqué”, contó aquella vez Farfán.

