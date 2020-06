Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, sorprendió al responder una pregunta que iba dirigida al futuro de Sergio Ramos, la cual interpretó que era sobre su tiempo en el banquillo madridista, al afirmar que no va a entrenar siempre, que “puede pasar de todo” porque se considera “un entrenador atípico”, pero que ahora mismo su futuro “es lo de menos”.

"Yo no voy a entrenar 20 años, me voy a retirar antes. Como soy un entrenador atípico, puede pasar de todo. Va a pasar así conmigo, no voy a entrenar siempre. No sé los años que puedo entrenar porque no planeo nada en mi cabeza", afirmó Zidane cambiando el rumbo de su rueda de prensa en una pregunta que no iba dirigida hacia él y se refería a la situación de Sergio Ramos en el Real Madrid.

El técnico respondió tras esa frase a cuatro preguntas más sobre su futuro, al recordar la forma en la que cerró su primera etapa como entrenador madridista, marchándose tras la conquista de la tercera Liga de Campeones consecutiva.

"A mí me encanta el día a día, es lo que me anima. No sé hasta cuándo, luego haré otra cosa. En mi cabeza siempre he sido futbolista, he hecho 19 años de jugador y cuando me preguntaban si voy a ser entrenador decía que no y al final lo soy, pero desgasta mucho. Veremos lo que duro, pero 20 años seguro que no", añadió en su explicación.

“Estoy en el mejor club del mundo y pienso únicamente en lo que hago, Por eso estoy bien pase lo que pase. La gente cuando pierda un partido me va a criticar. No cambia nada de un lado ni del otro. Estamos bien ganando, pero no hemos ganado aún nada. Metemos el foco en lo que podemos controlar y eso está en el campo. Mi futuro es lo de menos”, manifestó.

Con información de EFE.

