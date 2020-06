Desde que LaLiga se reanudó, Real Madrid está imparable y con cuatro victorias consecutivas este fin de semana podría convertirse en el único líder del torneo y sacarle una ligera ventaja al Barcelona. Sin embargo, no todos los jugadores están contentos en el cuadro ‘merengue’, uno de esos casos es el de James Rodríguez.

El volante colombiano regresó a la escuadra a mediados del año pasado procedente del Bayern Munich, pero las lesiones y la mala relación con Zinedine Zidane hizo que no cuente con muchos minutos en el campo. Además, en más de una ocasión, sobre todo en las últimas semanas, mostró su frustración de no jugar ni ser titular.

James Rodríguez nunca quiso regresar al Real Madrid

James ofreció una entrevista a Río Ferdinand en su programa de entrevistas The Locker Room, en la cual hablaron de diversos temas, pero el eje del diálogo fue sobre su situación actual en el elenco español. El talentoso mediocampista aclaró que su deseo nunca fue volver al Madrid y que pudo marcharse a otro equipo de Europa.

“En el verano pasado tenía una muy buena oferta de un club, que no quiero decir el nombre, pero tuve para ir porque sabía que no iba a jugar mucho aquí. No me dejaron ir por distintos temas. Este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise. Pero sigo aprendiendo cada día y esperemos que en el futuro pueda jugar más. Sé que tengo talento, calidad y con mi trabajo un día puedo lograrlo”, manifestó Rodríguez.

El futbolista de 28 años recalcó que se esfuerza bastante para hacerse un lugar en el once inicial o por lo menos tener más minutos en el césped, pero no le dan abasto. Por dicha razón, afirmó que hubiera deseado no volver al Madrid y haber cerrado su historia con la institución en el 2017, años que se fue al campeón de la Bundesliga.

“La primera parte jugué poco porque, obvio cuando tú ganas cosas con una gente, con unos jugadores, confías mucho en ellos. De los tres técnicos aprendí cosas buenas y malas, y con este último Zidane, he jugado poco; así que quisiera haberme ido con los últimos tres años aquí”, señaló el colombiano.

Entrevista completa a James Rodríguez