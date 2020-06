El polémico Ricardo La Volpe salió al frente para criticar a Juan Román Riquelme, elegido vicepresidente de Boca Juniors en las últimas elecciones del club. En diálogo con DirecTV Sports, el ‘Bigotón’ aseguró poseer más conocimiento táctico que el exvolante y hasta se animó a sugerirle que lo contrate como director deportivo.

“Sería muy bueno que me llame como director general. Podría enseñarle muchas cosas de lo que es la táctica y estrategia en el fútbol. A Riquelme lo doy vuelta como una media hablando de táctica, le pinto la cara”, disparó el excampeón del mundo.

Como para demostrar que sus palabras no eran en vano, La Volpe explicó qué sistema emplearía si pudiera contar con ‘Román’ en su equipo. “Yo estaba en contra del 4-3-1-2 que ya no se usaba más en el mundo. Al enganche lo absorbían los dos de contención. A Riquelme lo pongo suelto, no lo pongo de enganche”, dijo.

Sobre el actual plantel de Boca, resaltó la importancia que tiene Carlos Tevez en el mismo. “Tevez aún es un jugador importante para Boca. Hay que tenerlo motivado y darle lo que merece por su trayectoria. No sirve fastidiarlo”, agregó.

Ricardo La Volpe fue técnico de Boca Juniors durante el Torneo Apertura 2006. Foto: EFE.

En otro momento, desmintió haberse retirado como entrenador. Señaló que su alejamiento del fútbol se produjo por razones diferentes. “Es mentira que me retiré como entrenador. Me cansó el fútbol porque no me dieron los jugadores que necesitaba. Todo lo manejan los representantes”, arguyó.

Ricardo La Volpe dirigió a Boca Juniors en el Torneo Apertura del 2006, aunque su paso por el club de La Ribera no fue destacado, pues renunció seis meses después de asumir como técnico tras no poder ganar el certamen pese a tener ventaja sobre su escolta.

