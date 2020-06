Inter vs. Parma EN VIVO HOY domingo 27 de junio desde el Estadio Ennio Tardini por la jornada 28 de la Serie A. La transmisión del partido irá ONLINE GRATIS LIVE STREAM a partir de las 2.45 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN, RAI Italia y Serie A Pass. Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

El cuadro dirigido por Antonio Conte está obligado a sumar de a tres para no alejarse más de la Juventus, líder actual en la tabla de posiciones del fútbol italiano con 69 puntos. La fecha pasada, el cuadro ‘Nerazzurro’ perdió dos valiosos puntos en el Giuseppe Meazza tras empatar 3-3 con el Sassuolo.

El Inter no la ha pasado nada bien desde que se reanudó la Calcio, ya que en los tres encuentros disputados empató dos veces y ganó una sola vez. Sin embargo, para este duelo el extécnico del Chelsea pondrá a sus mejores figuras empezando por su dupla de oro en el ataque: Lautaro Martínez y Romelu Lukaku.

Conte no podrá estar en el banquillo en esta ocasión debido a que se encuentra suspendido; así como Skriniar, que se perderá el juego porque fue expulsado en el choque anterior. Vecino, Brozovic y Sensi tampoco estarán por lesión. Christian Eriksen se ha adaptado bien al balompié italiano, pero aún le falta compenetrarse con sus compañeros, pero igualmente será titular.

Parma, por su parte, aún no conoce la derrota desde la vuelta de la Serie A y el anterior martes aplastó 4-1 a Genoa con hat-trick de Cornelius. Actualmente, se encuentra en el séptimo lugar y tiene grandes opciones de subir a las primeras posiciones y clasificar a la próxima edición de la Europa League; por lo que debe sumar todos los puntos posibles.

Iacoponi estará ausente en este partido por suspensión, pero el que sí estará presente será el marfileño Gervinho, una de sus mejores jugadores. La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue en octubre del 2019 y terminaron igualados 2-2 en Milán.

Inter vs. Parma: Probables alineaciones

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, D’Ambrosio, Candreva, Gagliardini, Barella, Ashley Young; Eriksen; Lautaro Martínez y R. Lukaku.

Parma: Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Barillá, Kurtic, Hernani; Kulusevski, Gervinho y Cornelius.

Inter vs. Parma EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de la Serie A? | Mapa

El lugar donde se disputará el Inter vs. Parma EN VIVO por la fecha 28 de la Serie A es en el Estadio Ennio Tardini, ubicado en la comunidad de Parma, Italia.

Inter vs. Parma EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la Serie A?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Inter vs. Parma EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.