Villarreal vs. Valencia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este domingo 28 de junio por la fecha 32 de LaLiga Santander, desde las 10:00 a. m. (hora peruana) y 4:00 p. m. (hora de España). El partido se jugará en el estadio La Cerámica y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar LaLiga y Sky Sports.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

Villarreal y Valencia miden sus fuerzas en un duelo de la Comunidad Valenciana en la Liga Española en pos de un puesto en la Liga Europa con tres puntos de ventaja para el equipo local. El conjunto que entrena Javier Calleja llega al partido en la sexta posición, que permite disputar la segunda competición continental, con 49 puntos, mientras que el Valencia, que es octavo con 46, está fuera de los puestos europeos.

El ‘Submarino Amarillo’ viene de empatar 2-2 contra Sevilla y contará con la baja de Funes Mori por lesión a la que añade la de Alberto Moreno y Manu Trigueros por sanción, por lo que tiene la oportunidad de poder confeccionar el equipo que mejor considere sin tener que atender especialmente a factores vinculados con el descanso de sus futbolistas.

Por ello, la alineación más probable será la integrada por Asenjo junto a Rubén Peña, Albiol, Pau Torres y Quintillà en defensa, con Iborra y Anguissa como pivotes. Santi Cazorla estará en una banda con Moi Gómez o Chukwueze en la otra y en el ataque formará Gerard Moreno y el ex valencianista Paco Alcácer.

El Valencia, por su parte, llega con el margen de error reducido y con la losa de la mala imagen ofrecida este jueves en la derrota 1-0 ante el Eibar en Ipurúa, a lo que se suma la circunstancia de que hayan trascendido desavenencias entre el técnico, Albert Celades y la plantilla. Con ese complicado panorama, el equipo está obligado a sumar porque si no lo hace se quedará a ocho puntos de la cuarta plaza, su gran objetivo de la temporada para volver a disputar la Liga de Campeones.

Además, la derrota le descolgaría también de la lucha por los puestos que garantizan disputar al menos la segunda competición continental, aunque en ese caso sí que mantendría opciones reales en el tramo final. El equipo de Celades acumula ya siete encuentros sin ganar como visitante sólo en la Liga, tras haber perdido también después del parón en la visita del Real Madrid.

Tras dar descanso el campo del conjunto vasco al joven Hugo Guillamón se espera que Celades le recupere como pareja de Gabriel Paulista en el centro de la defensa y más tras la expulsión de Eliaquim Mangala en ese último choque. Ezequiel Garay, Cristiano Piccini y Francis Coquelin serán baja por lesión.

Con información de EFE.

Villarreal vs. Valencia EN VIVO: horarios del partido

México – 10.00 a. m.

Perú - 10.00 a. m.

Ecuador - 10.00 a. m.

Colombia - 10.00 a. m.

Bolivia - 11.00 a. m.

Venezuela - 11.00 a. m.

Chile - 12.00 p. m.

Paraguay - 12.00 p. m.

Argentina - 12.00 p. m.

Uruguay - 12.00 p. m.

Brasil - 12.00 p. m.

España - 4.00 p. m.

Villarreal vs. Valencia EN VIVO: canales para ver el partido

Argentina - DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia - Tigo Sports Bolivia

Chile - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador - DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú - DirecTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay - DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

España - Mitele Plus, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+

Estados Unidos - beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Villarreal vs. Valencia EN VIVO: probables alineaciones

Villarreal: Asenjo; Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Quintillá; Iborra, Anguissa, Cazorla; Moi Gómez, Gerad Moreno y Paco Alcácer.

DT: Javier Calleja

Valencia: Cillessen; Wass, Guillamón, Gabriel Paulista, Gayá; Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo y Maxi Gómez.

DT: Albert Celades

