Quique Setién ante declaraciones de Luis Suárez: “Barcelona hizo bien las cosas”

El empate del Barcelona con Celta de Vigo por 2-2 ha puesto en una situación incómoda a los ‘culé’ en La Liga. Si bien es cierto, sumaron un punto de visita, le han dado la oportunidad a Real Madrid de sacarle una ventaja de dos unidades si le ganan mañana al Espanyol.

Todas las críticas han apuntado al director técnico Quique Setién, incluso el delantero uruguayo, Luis Suárez, dio a entender que existiría una discordancia con el estratega. “Para algo están los entrenadores” indicó cuando se refirió a analizar los partidos.

En ese sentido, Setién se mostró decepcionado por el empate, no obstante, cuando se le consultó si el fútbol ha sido injusto con el Barcelona, el director técnico español fue muy directo.

“Creo que sí (el fútbol es injusto con su equipo). No estamos en ese punto de lucidez. Por ejemplo, parece increíble que lo de Gerard (Pique) no haya entrado. El ‘Barca’ ha hecho bien muchas cosas. Tendría que haber sido un partido más cómodo”, manifestó en la conferencia de prensa luego del encuentro.

"Hace 11 jornadas teníamos dos puntos de ventaja y ahora, en caso de que gane el rival, se pondrán ellos con esa ventaja. Cada vez tenemos menos margen de error y, en teoría, hay que ganarlo todo y esperar fallos del rival. Nosotros trataremos de seguir sumando todos los puntos. Veremos a ver si tenemos un poco más de solvencia en algunos aspectos que nos faciliten las cosas", agregó.

Sobre la ausencia de Griezmann, Setién fue contundente. “No me fijo en si los fichajes son caros o baratos para ponerlos. La semana pasada optamos por una alineación y esta por otra. La semana pasada me preguntas por Ansu y Riqui, esta vez por Griezmann. Son decisiones técnicas que tomo, que no son caprichosas. Las tomo en conciencia, creyendo que son lo mejor para el equipo”, acotó.

Finalmente, Setién reconoció que la falta de contundencia le afecta a su equipo. “Es cierto que nos falta contundencia para transformar el juego que hacemos en goles. La superioridad que hemos manifestado en una parte, ha sido suficiente para haberlo resuelto y haberlo afrontado con más tranquilidad. Nos está costando. La situación no está para nosotros. Nos está costando y lastrando porque, además, resta confianza y genera nerviosismo. Son situaciones que hay que aceptar y tratar de cambiar y mejorar”, sentenció.

