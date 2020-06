Atlético de Madrid vs. Alavés EN VIVO desde el Wanda Metropolitano EN DIRECTO ONLINE por ESPN2 y Movistar+ en la fecha 32 LaLiga Santander a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 10.00 p. m. en España. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Consolidar la buena racha de tres victorias consecutivas de un Atlético de Madrid que en su versión postpandemia no conoce la derrota y ha recuperado tres puestos para asentarse en plazas de Liga de Campeones es el premio de un duelo contra un Alavés que también quiere afianzarse hacia la salvación.

El segundo mejor equipo del regreso de LaLiga Santander, el Atlético con diez puntos de doce (solo le mejora el Real Madrid), un Alavés que ha sumado tres de doce ganando a la Real Sociedad y cayendo ante Espanyol, Celta y Osasuna. Solo Real Sociedad y Mallorca (uno) y Leganés (dos), sumaron menos, pero aún así los vitorianos tienen 35 puntos, nueve sobre el descenso.

Dar firmeza y solidez a la actual racha de tres victorias consecutivas (ante Osasuna, Valladolid y Levante) con una cuarta que sería su mejor secuencia de la presente temporada liguera es el objetivo del Atlético este sábado en el Wanda Metropolitano, donde no cae desde diciembre, cuando le ganó el Barcelona 1-2. Desde entonces cuenta siete victorias en nueve duelos en casa.

Un triunfo que podría tener más valor si cabe en una jornada estratégica para la pugna por los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, ya que los aspirantes al tercer y cuarto puestos que ocupan respectivamente Atlético (55 puntos) y Sevilla (53), tienen dos duelos entre sí que obligatoriamente van a generar damnificados.

Si el Atlético gana al Alavés podrá observar con placidez lo que ocurra en el duelo del domingo entre el Villarreal (sexto, 48 puntos) y el Valencia (octavo, 46) en La Cerámica, y también lo que acontezca el lunes en el Coliseúm Alfonso Pérez entre el Getafe (quinto, 49 puntos) y la Real Sociedad (séptima, 47).

Con información de EFE

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs. Alavés EN VIVO:

Atlétíco de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Renan Lodi; Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Koke, Yannick Carrasco; Diego Costa, Joao Félix.

Deportivo Alavés: Fernando Pacheco; Ximo Navaro, Víctor Laguardia, Rodrigo Ely, Rubén Duarte; Víctor Camarasa, Tomás Pina, Aleix Vidal, Edgar Mendez; Lucás Pérez, Joselu.

Atlético de Madrid vs. Alavés EN VIVO: horario del partido por LaLiga

Sigue la transmisión del Atlético de Madrid vs. Alavés EN VIVO desde ESPN2 y Movistar+ por la trigésimo segunda fecha de LaLiga. Aquí te dejamos los horarios según tu país:

- México: 3.00 p. m.

- Perú: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m.

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos(Washington D.C., Miami, Nueva York): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 10.00 p. m.

- Italia: 10.00 p. m.

- Francia: 10.00 p. m.

Canales del Atlético de Madrid vs. Alavés EN VIVO EN DIRECTO

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- China: iQiyi, PPTV Sport China, QQ Sports Live

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: ESPN Play Sur

- Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

- Internacional: Bet365, Facebook Live

- Italia: DAZN

- Japón: DAZN, WOWOW

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2

- Rusia: matchtv.ru, Матч! Футбол 1, Sportbox.ru

- España: Mitele Plus, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+

- Suecia: C More Play

- Suiza: TeleClub Sport Live

- Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

- Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

¿Dónde ver el partido del Atlético de Madrid vs. Alavés EN VIVO EN DIRECTO?

Para ver Atlético de Madrid vs Alavés EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de ESPN 2, Movistar+ y MiTele Plus, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido de la LaLiga Santander.

¿Cuándo juega el Atlético de Madrid vs. Alavés EN VIVO?

Atlético de Madrid vs Alavés se enfrentan este sábado 27 de junio desde las 10.00 p. m. en España y a las 3.00 p. m. en el horario peruanos, para seguir en interesante compromiso deberás sintonizar el ESPN 2 Movistar+LaLiga y MiTele Plus.

