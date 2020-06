WWE SmackDown [EN VIVO]: Homenaje a The Undertaker previo a Extreme Rules 2020

WWE SmackDown EN VIVO HOY viernes 26 de junio desde el Performance Center de WWE en Orlando, Florida, sin público otra vez por la pandemia del coronavirus. La transmisión se realizará ONLINE FREE LIVE STREAMING a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 3. Las incidencias con fotos y videos en La República Deportes.

En el episodio de esta noche, WWE le rendirá un homenaje a The Undertaker, que anunció su retiro indefinido de la lucha libre en el último capítulo de su documental The Last Ride. Además, fuertes rumores indican que la empresa ha tenido que modificar sus planes debido a que se reportaron varios casos confirmados de COVID-19 correspondiente a sus trabajadores.

Como una especie de celebración por la carrera del ‘Enterrador’, se transmitirá su último combate, el cual fue ante AJ Styles en WrestleMania 36, en el ya mundialmente conocido Boneyard Match. Sin embargo, no se sabe si el ‘Phenomenal’ hablará al respecto o se hará el de la vista gorda dado que está programado su aparición.

La superestrella de 43 años es el vigente campeón Intercontinental y tiene agendado un enfrentamiento para hoy ante Drew Gulak. La semana pasada se midió ante Matt Riddle, que recién debutaba en SmackDown, pues viene de NXT. El título no estará en juego, pero otra derrota de Styles podría jugarle en contra.

Braun Strowman recibió un mensaje de parte de Bray Wyatt el viernes anterior, que lo dejó helado y le hizo acordar de su etapa en la Familia Wyatt. Esta noche, el actual campeón Universal le contestará, pero podría aparecer el ‘Demonio’ para sorprenderlo de cara al evento Extreme Rules 2020.

Pese a ello, la WWE podría haber cambiado más segmentos del programa a causa de los destapes de casos de coronavirus en la compañía y por el temor de los mismos colaboradores a contagiarse. Por lo que estos careos y enfrentamientos posiblemente serían quitados de la programación.

A qué hora ver WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 3 PERÚ

DirecTV Sports► 609 (SD) y 1609 (HD)

Movistar TV► 503 (SD) y 746 (HD)

Claro TV ► 60 (SD) y 519 (HD

WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE SMACKDOWN EN VIVO: ¿Dónde se realiza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE SmackDown es en el Performance Center de WWE en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE SMACKDOWN EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE, La Republica Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

