Jugadores de Binacional por fin pasarán pruebas moleculares COVID-19 en Juliaca

Hasta que al fin salió “humo blanco” del club Deportivo Binacional. Vía correo electrónico se convocó a los futbolistas, cuerpo técnico y personal auxiliar para que se presenten el día lunes en Juliaca con el objetivo de pasar sus pruebas moleculares para la COVID – 19, requisito indispensable para la vuelta a los entrenamientos y posterior reinicio de la Liga 1.

Lo que no ha informado la directiva es el lugar y la hora donde deberán presentarse los futbolistas que apresuran el paso para llegar a Juliaca. Es el caso de Dahwling Leudo quien se estuvo trabajando físicamente en Arequipa y viajó cumpliendo los protocolos de salud.

“Nos informaron que la Suspensión Perfecta Laboral estaba llegando a su fin por lo que podemos entender que todo está mejorando y vamos camino a que todo funcione bien”, explicó el jugador colombiano quien sostuvo también que la parte legal y negociación sobre los salarios lo verá la Agremiación de Futbolistas. “Lo que queremos es volver a trabajar y luego competir”, aumentó.

A Leudo no le sorprendió que el club contrate a Jean Deza y que esté detrás de llevar a sus filas a otro exaliancista, Carlos Ascues. “Hay plata para hacer contratos, ya lo sabíamos. Emitimos un comunicado que no va en contra de los jugadores que pudieran llegar, es contra el club y los directivos que no están haciendo las cosas como se deben”, sostuvo y culminó sus declaraciones diciendo: “Si van a venir jugadores que sea para sumar y lograr los objetivos siempre”.