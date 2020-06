Líbero Sur: Se desatan las quejas en Binacional tras fichaje de Jean Deza | VIDEO

La noticia de la contratación de un nuevo jugador no cayó bien a los futbolistas del Binacional. Luego que el club oficializó el fichaje de Jean Deza, el equipo envió una carta a la Dirección de Trabajo de Puno dando cuenta del hecho.

Consideran que el club no es consecuente pues dicen no tener recursos para pagar los salarios de los jugadores actuales, pero han contratado a una nueva figura. Los jugadores aclararon que no tienen nada contra Jean Deza, pero sostienen que la directiva de Binacional no está manejando la situación como debiera.

De otro lado, Dawhling Leudo informó que el lunes pasaran por las pruebas de COVID-19 para volver a los entrenamientos y viajar a Lima para ser parte de la reactivación de la Liga 1.

En cuanto a Melgar, el DT Carlos Bustos considera difícil que en julio vuelva el fútbol profesional. Indicó que la demora en la llegada de pruebas moleculares y los desacuerdos con la Federación Peruana de Fútbol retrasarían el reinicio del torneo local.