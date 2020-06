Juventus vs. Lecce EN VIVO HOY viernes 26 de junio desde Allianz Stadium de Turín por la jornada 28 de la Serie A. La transmisión del partido va ONLINE GRATIS LIVE STREAMING a partir de las 2.45 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN, Serie A Pass y Movistar+. Las incidencias con fotos y videos van a través de La República Deportes.

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza desde el arranque, la ‘Vecchia Signora’ buscará su segundo triunfo consecutivo desde el regreso del fútbol italiano tras la paralización por la pandemia del coronavirus. La Copa Italia ya es forma parte del pasado y ahora la consigna es ganar el título doméstico, y para ello no pueden tropezar, pues Lazio e Inter están al acecho.

El lunes pasado, la ‘Juve’ sacó tres puntos valiosos de visita ante Bolonia al vencer por 2-0 con goles de CR7 y Paulo Dybala. Un gran triunfo anímico debido a que venían de caer con Napoli en la gran final del campeonato local. Maurizzio Sarri continúa estando en el ojo de la tormenta por aquel encuentro, pero para el choque de esta tarde hará algunas variantes.

El apretado calendario obliga al técnico italiano a hacer movimientos en el equipo inicial como en el mediocampo, pues Ramsey ocupará el puesto de Rabiot. Además, Gonzalo Higuaín fue convocado y podría ser la ‘sorpresa’ entre los titulares; lo que significaría el regreso de Ronaldo a la banda izquierda.

Lecce urge una victoria, ya que se encuentra en el puesto 28 de la tabla con 25 puntos, en la zona directa de descenso. El lunes perdió de local frente al AC Milan por un marcador de 4-1 y se lesionó uno de sus delanteros estrellas, Gianluca Lapadula, quien quedó descartado para este cotejo contra la Juventus.

Juventus vs. Lecce EN VIVO: Probales alineaciones

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Pjanic, Bentancur, Ramsey; Bernardeschi, Dybala y Ronaldo.

Lecce: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Saponara; Falco y Babacar.

Juventus vs. Lecce EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de la Serie A?

Perú, México Panamá, Colombia y Ecuador: 2.45 p.m.

Estados Unidos: 2.45 p.m. (ET) / 11.45 a.m.(PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.45 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.45 p.m.

¿Dónde ver el Juventus vs. Lecce LIVE STREAMING por la Serie A?

Los canales dónde se podrá ver el Juventus vs. Lecce EN VIVO por la fecha 28 de la Serie Ason los siguientes:

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

Juventus vs. Lecce EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido de la Serie A?

Juventus vs. Lecce en Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Juventus vs. Lecce en Argentina: ESPN Play Sur, Serie A Pass, ESPN2 Sur

Juventus vs. Lecce en Bolivia: ESPN2 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Juventus vs. Lecce en Brasil: Serie A Pass

Juventus vs. Lecce en Chile: Serie A Pass, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Juventus vs. Lecce en Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia, Serie A Pass

Juventus vs. Lecce en Costa Rica: Serie A Pass, ESPN Norte, ESPN Play Norte

Juventus vs. Lecce en República Dominicana: ESPNPlay Caribbean, ESPN Norte, ESPN Caribbean, ESPN Play Norte, Serie A Pass

Juventus vs. Lecce en Ecuador: Serie A Pass, ESPN Play Sur

Juventus vs. Lecce en El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte, Serie A Pass

Juventus vs. Lecce en Francia: Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Juventus vs. Lecce en Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Juventus vs. Lecce en Guatemala: ESPN Norte, Serie A Pass, ESPN Play Norte

Juventus vs. Lecce en Honduras: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN Norte, Serie A Pass

Juventus vs. Lecce en Italia: NOW TV, Sky Sport Serie A, Sky Calcio 1, SKY Go Italia

Juventus vs. Lecce en México: ESPN Play Norte, ESPN Norte, Serie A Pass

Juventus vs. Lecce en Nicaragua: ESPN Play Norte, Serie A Pass, ESPN Norte

Juventus vs. Lecce en Panamá: ESPN Play Norte, Serie A Pass, ESPN Norte

Juventus vs. Lecce en Paraguay: Serie A Pass, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Juventus vs. Lecce en España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Juventus vs. Lecce en Reino Unido: LiveScore App, Premier Sports 1, Premier Player HD

Juventus vs. Lecce en Estados Unidos: ESPN+

Juventus vs. Lecce en Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Juventus vs. Lecce en Venezuela: ESPN Play Sur, Serie A Pass

Juventus vs. Lecce EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de la Serie A? | Mapa

El lugar donde se disputará el Juventus vs. Lecce EN VIVO por la fecha 28 de la Serie A es en el Allianz Stadium de la ciudad de Turín, capital de la región de Piamonte, Italia.

Juventus vs. Lecce EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la Serie A?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Juventus vs. Lecce EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.