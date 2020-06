Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO | Ver Barça vs. Celta Gratis por Internet | Juegan este sábado (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV Sports, Movistar LaLiga y MiTele Plus) por la jornada 32 de LaLiga Santander. Este partido se jugará en el estadio de Balaídos y podrás seguir el minuto a minuto, los goles, y resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Celta de Vigo?

Si quieres ver Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO, encuentro donde los dirigidos deberán ganar para terminar la jornada en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Santander, aquí te dejamos los horarios según tu país:

Perú - 10.00 a. m.

México - 10.00 a. m.

Ecuador - 10.00 a. m.

Colombia - 10.00 a. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D. C.) - 11.00 a. m.

Bolivia - 11.00 a. m.

Venezuela - 11.00 a. m.

Paraguay - 12.00 p. m.

Chile - 12.00 p. m.

Argentina - 12.00 p. m.

Uruguay - 12.00 p. m.

Brasil - 12.00 p. m.

España - 5.00 p. m.

Horarios del partido Barcelona vs. Celta de Vigo. | Fuente: FC Barcelona Noticias

PUEDES VER LaLiga española: Programación de la jornada 32 y tabla de posiciones

El FC Barcelona (2º) se enfrenta este sábado al Celta de Vigo (16º), a la caza del líder Real Madrid, que se enfrenta el domingo a un necesitado Espanyol (20º), cuando se va reduciendo cada vez más el margen de error.

El equipo ‘merengue’ encabeza la tabla de posiciones de LaLiga, empatado a 68 puntos con el Barça, pero con mejor diferencia de goles particular gracias a su victoria en el Clásico de marzo (2-0).

“Por supuesto que sigo convencido. Aún quedan siete partidos por disputar y es muy difícil que incluso el Madrid, como nosotros, gane todos los partidos”, manifestó Quique Setién en la conferencia de prensa previo al Barcelona vs. Celta.

Los ‘azulgranas’ enfrentarán al equipo gallego con bajas sensibles en el medio campo por la lesión de Frenkie de Jong y la sanción de Sergio Busquets por acumulación de tarjetas.

El Celta de Vigo recibe al FC Barcelona en racha tras dos victorias consecutivas en su carrera por alejarse de la zona de descenso a Segunda División de LaLiga de España.

CON INFORMACIÓN DE AFP

¿Dónde ver Barcelona vs. Celta de Vigo?

Para seguir la transmisión del partido Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por la jornada 32 de LaLiga Santander, aquí te mostramos los canales que pasarán este partido:

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, DirecTV Play

España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, DirecTV Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DirecTV Play

Paraguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

Barcelona vs. Celta de Vigo: alineaciones probables del partido

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Rubén Vásquez, Nestor Araujo, Jeison Murillo, Joseph Aidoo, Lucas Olaza; Okay Yokuslu, Filip Bradaric, Rafinha Alcántara; Iago Aspas, Nolito.

FC Barcelona: Marc-André ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Iván Rakitc, Arturo Vidal; Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.