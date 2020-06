Por: Freddy Chávarry

Diego Penny tiene 36 años y muchas ganar de seguir jugando. Su trayectoria es más que destacada: campeón con Juan Aurich, Bolognesi y Sporting Cristal, además de haber llegado a la selección peruana y al fútbol inglés con su traspaso al Burnley en 2008. La pandemia lo agarró en su segundo año con la Universidad San Martín, en donde es el capitán y jugador más experimentado, y donde cumple un rol importante para un plantel con jugadores que dan sus primeros pasos en primera división.

¿Qué tal estas llevando la cuarentena?

He compartido un montón de tiempo con mi familia. He trabajado de la mano de mi esposa para educar a mis hijos. También en la cocina, los fines de semana han sido míos. Sábados y domingos hay que darse sus gustitos.

Hay gente que ha opinado que no es necesario el regreso del fútbol.

La gente que ve fútbol por TV o en el estadio lo ve como entretenimiento, pero para futbolistas y periodistas es un trabajo. Hay 5 mil o 10 mil familias que pertenecen a este rubro y tienen que mantenerse.

¿Qué opinas sobre las medidas de regreso del campeonato?

Se ha hablado mucho de Lima como sede. Siento que los equipos de fútbol han tenido que estar preparados para este momento, porque han pasado más de 90 días, es muy tarde para decir que nos falta tiempo. Muchos se han gastado este tiempo en no querer pagar o han pedido que el torneo no se juegue.

¿Le ha afectado a la USMP?

En la San Martín no vas a encontrar desórdenes presupuestales, es un equipo que maneja un presupuesto desde inicios de año.

¿Por qué decidirte por la USMP luego de estar en equipos que suelen pelear el título?

Aunque no lo creas, las metas son altas, solo que lamentablemente no se han podido lograr los objetivos. Cuando vine, pensé lo mismo que tú, pero me di cuenta de que la situación era distinta. Competimos con otros presupuestos, no tenemos ventajas extradeportivas, respetamos el presupuesto, nunca nos sancionan; y los equipos que compiten con nosotros, todo lo contrario. Es un equipo muy serio, estoy súper contento de estar acá.

¿Cuál es tu rol en el plantel?

Tengo uno importante, soy capitán y tengo más experiencia. Lo tomo con mucha responsabilidad, soy como uno más, tengo buena relación con los chicos, trato de aconsejarlos un montón, les doy herramientas para lograr los objetivos.

¿Los arqueros peruanos pueden llegar a Europa como tú lo lograste?

Con esta mejora de la selección, creo que más equipos se están fijando el fútbol peruano. Hay que sostenerlo, que el torneo mejore, eso va a permitir que otros mercados se abran. Hay arqueros que merecen opciones en otros lados, obviamente es mucho más difícil en Europa, pero depende de lo que expliqué al principio.

¿Cómo fue esa experiencia en el Burnley?

Me vieron en el Perú vs. Brasil, que fue mi debut en Eliminatorias. Hice tres años de contrato, fue una gran experiencia, quise quedarme más tiempo y jugar más partidos. El fútbol me permitió cruzar fronteras. Aprendí mucho, pero no fue como yo quise.

De tu campaña en el Bolognesi, ¿qué recuerdas?

Pese a pelear el Clausura, también peleábamos el descenso. Faltando dos fechas, recién nos salvamos, pero la buena campaña nos permitió ganar el Clausura. Ese 2007 fue muy bueno, clasificamos a Libertadores. Un equipo de provincia como Bolognesi, con todo lo que significaba, con un presupuesto bajo, campeonar fue muy meritorio.

Si tuvieras que hacer un balance entre el ‘Bolo’ y el Aurich, ¿con cuál te quedas?

Ambos tienen un peso importante, en Aurich fue muy emotivo, hubo muchas emociones en ese título porque el equipo campeonó luego de 89 años. Cuando regresamos a Chiclayo, parecía que habíamos ganado el Mundial, hubo una euforia tremenda en toda la ciudad. En lo personal fue muy bueno porque atajé penales, fui el mejor jugador de la final y me valió para regresar a la selección.

¿Esa tercera final fue el mejor partido de tu carrera?

Uno de los más importantes, porque tiene el valor agregado de que nos dio un título. Alianza se vino con todo. Sigo viendo las imágenes y sigo emocionado, porque una cosa es verlo desde dentro y otra desde afuera con todo en contra, incluso ellos ya tenían todo listo para celebrar. Se sintieron campeones antes de tiempo y eso es lo peor que te puede pasar.

¿Cómo fue el trabajo de Diego Umaña?

Tenía una metodología distinta a lo que estábamos acostumbrados, pero con su estilo ganamos un título. Tuvimos algunos problemas, pero se solucionaron hablando y creo que eso es más meritorio y valorable.

De tu trayectoria, ¿con qué técnicos te quedas?

En mi carrera tuve muy buenos entrenadores: Juan Reynoso, Mariano Soso, Daniel Ahmed, Carlos Bustos. Ahora estamos con Héctor Bidoglio, que tiene mucha capacidad. Para mí, lo más importante de un entrenador es que sea buena persona, a partir de eso genera credibilidad en el jugador. Si eres buena persona y buen técnico, te sirve para tener un buen manejo.

Después de tu carrera, ¿qué tienes planeado?

No sé cuánto tiempo voy a jugar, tengo 36 años y tengo muchas ganas de seguir jugando, pero sé que el cuerpo tiene una fecha de vencimiento para el fútbol. Me estoy preparando para cuando llegue el momento. El futbolista tiene que prepararse psicológicamente para cuando deje de jugar, porque te estás preparando para la vida. Lo otro es que me estoy capacitando de la mejor manera, tengo un diplomado en Gestión Deportiva, estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. Empecé en 2001, la dejé en 2003 porque me fui a Tacna y tras 17 años retomé mi carrera. Quiero prepararme bien, capacitarme bien, que las oportunidades que se me presenten sean por mi capacidad y no por mi nombre.

