Claudio Pizarro alista sus botines para lo que será su despedida del fútbol profesional en Europa. Este sábado el Werder Bremen recibirá al Colonia por la Bundesliga y la atracción de ese encuentro será sin duda el final del ’14′. Teniendo este panorama presente un exjugador de Alianza Lima le dedicó una emotiva carta en la cual elogió la amplia carrera del ‘Bombardero de los Andes’.

“El sábado es tu última batalla, el cierre de una carrera profesional de 24 años. ¿Qué rápido pasa el tiempo no? Parece que hubiera sido ayer que te subiste al avión”, se lee en el primer párrafo del escrito publicado por Juan Diego Li.

PUEDES VER Jugadores uruguayos de Alianza Lima y Universitario llegaron al Perú en vuelo humanitario

En la carta, el exintegrante de Alianza Lima, hace hincapié en los sacrificios que implica ser futbolista a lo largo de su carrera, como privarse de momentos familiares.

“Es ahora cuando ellos te podrán disfrutar al máximo, llegarán a su casa y te verán todos los días”, escribe el actual jugador del UTC de Cajamarca.

Juan Diego confiesa que vivió a mil por hora el gol anotado por Claudio Pizarro que lo llevó a llevar el estandarte de máximo artillero extranjero en el fútbol ‘teutón’.

PUEDES VER Jürgen Klopp sorprendió a los jugadores del Liverpool con peculiar baile

“Se acabaron esos domingos de madrugar para verte jugar. No sabes el orgullo que fue ver ese gol que te convirtió en el máximo goleador extranjero de la Bundesliga. Muchos lo celebramos como si fuera nuestro récord”.

“Abriste todo un camino en Europa para todos los peruanos sin hacer mucho ruido y haciendo lo que más te gusta”, agrega en otro momento.

Alianza Lima: Juan Diego Li fue parte del plantel que logró el título en 2017. Foto: Líbero

PUEDES VER Universitario de Deportes confirmó dos casos positivos de coronavirus

El lateral derecho no tuvo límites al momento de elogiar al excapitán de la selección peruana, en la carta resalta que su grandeza cruzó el lado deportivo. “No solo eres un gran jugador si no también una gran persona. Si para los que no te conocen ya eres un gran ejemplo, para tu familia debes serlo aún más”.

Respecto al ambiente polarizado en Perú por el desempeño de Pizarro, Juan Diego Li les resto importancia y le recomendó al ‘Bombardero’ quedarse tranquilo. “Quédate tranquilo que en Perú es mucha más la gente que te quiere de la que no, en la vida no todo es color de rosas”.

PUEDES VER En Argentina se inventó el fútbol con distanciamiento social: cero contacto con la misma pasión

“Gracias por ser un perfecto ejemplo de cómo salir adelante y cómo sobresalir en el fútbol más competitivo. Eres un orgullo para todo el Perú”, finaliza la carta de Juan Diego Li.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.