El coronavirus ha atacado fuerte en todo el mundo y actualmente Latinoamérica es el nuevo epicentro de la pandemia. Argentina tiene 55.343 casos confirmados y 1.184 personas fallecidas, pero este viernes 26 se dio a conocer que un nombre histórico en el fútbol local y mundial dio positivo en la prueba del hisopado. Se trata de Carlos Salvador Bilardo.

El ‘Doctor’ fue el último entrenador que sacó campeona del mundo a la selección argentina hace más de 30 años, pero en esta ocasión le toca dirigir su encuentro más difícil. Medios locales, indicaron que el otrora técnico se contagió en un clínica de Almagro, donde reside hace tiempo, pero que se encuentra en estable de salud al ser asintomático.

Bilardo, de 82 años, sufre del síndrome Hakim-Adams, enfermedad neurodegenerativa la cual fue se le fue diagnosticada en mayo del 2018. Desde hace varios meses, el ‘Narigón’ lleva un tratamiento en el geriátrico The Senior Home, lugar donde ocho personas fueron detectados con COVID-19 e incluso una mujer internada perdió la vida.

Cabe recordar que el histórico director técnico ‘Albiceleste’ ya había pasado una vez el examen del hisopado y en aquella oportunidad salió negativo. No obstante, la situación dio un giro de 360° grados con el nuevo test al que se sometió, pues en las últimas horas el número de contagiados que hay en el nosocomio aumentó a 11, entre los que figura un enfermero del establecimiento.

“Carlos está en su mundo, mira fútbol y sólo habla de eso. Se baña, come y se viste solo, pero no está en la realidad y no registra fechas. Hay días en los que está acostado y otros en los que se levanta para hacer su rehabilitación. Nos reconoce y demás, pero sólo se le puede hablar de fútbol”, señaló el hermano de Bilardo hace algunas semanas.

Bilardo: ¿Qué es el síndrome Hakim-Adams?

Esta enfermedad neurológica no es muy común y es causada por el aumento del líquido cefalorraquídeo en las cavidades del cerebro. Esta acción hace que los ventrículos aumenten de tamaño y así aumente la presión dentro del cráneo al comprimirse el tejido cerebral aledaño, esto hace que la personas presente dificultades neurológicas.