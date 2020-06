El fútbol en Argentina no tiene fecha de retorno, ya que por la crisis del coronavirus el presidente Alberto Fernández suspendió todas las actividades deportivas y sometió al país a un aislamiento obligatorio. Carlos Tevez es una de las voces más importantes y esta semana conversó con una emisora local para dar más detalles sobre su futuro.

El ‘Apache’ se encuentra en la última recta de su carrera y no se sabe si se retirará profesionalmente este año o si piensa jugar por varios años más. En radio La Red, el jugador de 36 años dio a conocer que renovó por 6 meses más con Boca Juniors y señaló que donará todo su sueldo a los más afectados de la pandemia.

Cabe mencionar que este martes Carlos Tevez termina su contrato con el cuadro ‘xeneize’, que le ha ofrecido uno de 12 meses, cuando el futbolista pidió uno de 18 y con otro sueldo. Ante la expiración de dicha vinculación salió a los medios para mostrar su postura y dejar en claro su deseo de permanecer en el equipo de sus amores.

“Yo quiero jugar seis meses más y ganar la Copa Libertadores. Es lo que más quiero. Ya no se firma más por un año, se firma por seis meses o un año y medio. Eso dice AFA. Vemos 6 meses, lo hablé con mi familia. Es una incertidumbre. Lo más lógico es esto”, sostuvo el popular ‘Carlitos’.

“Voy a donar todo mi sueldo a una ONG. Estos seis meses que la gente está pasando un mal momento, es lo mejor. Así no se habla de plata. Es lo más justo. De parte de Boca y de la mía, es lo más justo. La posibilidad de jugar afuera la dejo abierta, no quiero ser esclavo de mis palabras”, agregó.

PUEDES VER Pizarro se prepara para su último partido y exjugador de Alianza Lima le dedica emotiva carta

El objetivo de Tevez es alargar su contrato por medio año, disputar la Copa Libertadores con Boca y posteriormente evaluar si desea jugar una temporada más, irse a otro club o colgar los chimpunes: “Mi continuidad no depende de ganar la Copa o no. Y si no se da, bueno, va a llegar un momento que me voy a volver tan viejo que no voy a poder jugar (risas). Pero mi deseo es darle la séptima a Boca. Está bueno también que uno piense en los chicos que vienen atrás. En diciembre veremos cómo estamos, siempre buscando lo mejor para Boca”.

El capitán ‘boquense’ se refirió también a qué se dedicará una vez haya decidido retirarse del fútbol: “Después veré desde dónde puedo ayudar al club, si técnico, si manager, si dirigente... Ahora es momento de entrenarme y llegar bien cuando se reanude el torneo y la Copa. Dejar a Boca lo más alto posible. Después ayudaré de otro lado, de donde me toque. No sé si me tiraré para presidente”.