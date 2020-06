Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por LaLiga?

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la fecha 32 de LaLiga Santander este sábado 27 de junio. La transmisión por Internet podrás seguirlo por los canales de TV: DirecTV Sports y Movistar LaLiga a partir de las 10.00 a. m. (horario peruano) en el Estadio Balaídos. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión especial del FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports y Movistar LaLiga. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Barcelona y Celta de Vigo, goles, incidencias de los futbolistas como Lionel Messi y más.

Este sábado, el FC Barcelona tendrá un exigente examen cuando enfrente a su similar del Celta de Vigo, quien atraviesa un grato presente al solo haber perdido dos de sus últimos doce partidos ligueros.

En Vigo, el conjunto de Quique Setién inicia una serie de tres partidos que le llevará a medirse con 3 rivales que viven su mejor momento de la temporada, pues la próxima semana lo esperan el Atlético de Madrid y el Villarreal.

Es una nueva final para el Barcelona, que en las últimas cuatro visitas a Balaídos ha encajado tres derrotas y solo logró un empate. Además encajó doce goles y convirtió seis.

El partido llega para el cuadro catalán en un momento de dudas. Su fútbol es irreconocible y a siete jornadas para el final y con la próxima visita del Atlético Madrid al Camp Nou, ha llegado el momento de disipar las dudas ante un adversario que intentará aguarle la fiesta.

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Arturo Vidal, Riqui Puig o Arthur; Messi, Suárez y Griezmann o Ansu Fati.

Celta: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Olaza; Okay, Bradaric; Rafinha, Denis Suárez, Nolito; y Aspas.

Árbitro: Cuadra Fernández

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: horario del partido por LaLiga

Sigue la transmisión del Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO desde DirecTV Sports por la trigésimo segunda fecha de LaLiga. Aquí te dejamos los horarios según tu país:

Perú: 10.00 a. m.

México: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D. C.): 11.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: canales para ver el partido por LaLiga

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, DirecTV Play

España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, DirecTV Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DirecTV Play

Paraguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

