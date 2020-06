Da Silva da mensaje prometedor a hinchas de Alianza con miras al regreso de la Liga 1

La paralización de la actividad deportiva por el coronavirus provocó que muchos futbolistas tengan dificultad para prepararse en casa y mantenerse en forma. Sin embargo, Beto Da Silva, delantero de Alianza Lima, subraya que esta detención le ayudará a comenzar de cero y demostrar su mejor versión con la indumentaria blanquiazul.

“Me va a venir muy bien la pretemporada que vamos a hacer para ponerme a punto y la gente podrá ver mi mejor versión, que aún no la he podido mostrar”, aseguró el popular ‘Betoto’ que, desde que comenzó la temporada, solo ha sumado 90 minutos en la Liga 1 y 60′ en la Copa Libertadores.

“Cuando uno escoge ser futbolista, lo más lindo es pasar momentos como el que estoy viviendo, llegar a un club grande como Alianza, tan popular, con tanta gente. Me ha tocado estar en clubes que no tienen esa popularidad”, añadió.

“Cuando yo firmé por Alianza Lima hasta había gente en el aeropuerto. Yo cuando estaba en México y ya iba a llegar a Alianza, sentía por redes esa presión de llegar a un club grande y eso me emociona y me motiva mucho. Incluso, antes de venir a Alianza yo hablé con Sergio Peña que es un gran amigo y me contó todo lo que significaba el club y eso me llenó de ilusión, por eso no dudé en venir”, manifestó Da Silva.

Al final, Beto llenó de elogios a la hinchada victoriana. “Sin duda lo que más me ha impresionado de Alianza es la hinchada. Cuando salía a la calle como jugador de Alianza, se nota la pasión del hincha. Cuando eres jugador de este club te reconocen en todos lados”, acotó.

Irregularidad en contratación de Beto da Silva provocó castigo de FIFA a Alianza

El pasado martes 23 de junio, Alianza Lima sufrió una fuerte sanción de más de 10.000 dólares por parte de la FIFA, luego de incumplir dos artículos vinculados a los fichajes de jugadores.

La máxima autoridad del fútbol mundial detectó irregularidades en el pacto entre el cuadro íntimo y Tigres UANL de México por los servicios de Beto da Silva, uno de los futbolistas nacionales con mayor proyección.

