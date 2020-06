Se hizo la luz. El anuncio de la Cancillería Peruana de que los jugadores uruguayos en los que está incluido el técnico Pablo Peirano retornan este viernes al país, ha generado un alivio en la escuadra de Mannucci, que espera iniciar los entrenamientos de cara al reinicio de la Liga 1.

En el vuelo humanitario de Uruguay a Perú, junto a todos los jugadores de varios equipos, también arriba Diego Guastavino y el asistente técnico del equipo Javier Tetes, ellos llegarán a Lima a las 8 de la mañana y luego pasarán pruebas y si todo esta sale bien, viajarán a Trujillo.

“Falta la habilitación y poder viajar, luego pasar los test y poder encontrarse con el equipo para empezar los trabajos”, señaló en exclusiva desde Uruguay Peirano.

El técnico de Mannucci que dirigirá por segunda vez al equipo de Trujillo, habló del trabajo que han realizado todo este tiempo y que cada jugar tiene clara la idea que se pretende aplicar en el reinicio del torneo.

“He conversado, se ha tenido un plan de trabajo diario, con descanso de los domingos, hemos tenido actividades audiovisuales, se ha hecho hincapié en la forma de llevar la idea de juego a cancha que queremos, ya he trabajado con algunos de ellos y saben el estilo de juego”, destacó.

Tendrá un coach

El trabajo va ser arduo sobre todo por la para que se ha tenido y en eso detalló de qué manera se vienen preparando para esta nueva etapa.

“Se hará un trabajo nuevo, nunca se vivió esta experiencia, por lo que hemos incorporado un coaching, para alinear la idea, proyectar, así como trabajar la parte psicológica que es muy importante y la visualización”, expresó.

Luego agregó, “Se ha averiguado mucho en otros equipos de que han hecho bien y las coas que no han podido hacer, y los equipos que han hecho otro tipo de tareas y le ha ido mal en lesiones. Se ha tenido contacto no solo en Sudamérica si no en Europa y tenemos un plan para retomar el trabajo en base a esos aspectos”.