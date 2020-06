Sevilla vs. Valladolid EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este viernes 26 de junio en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la jornada 32 de LaLiga Santander. El partido está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana) y 10:00 p. m. (hora de España) y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar + y Sky Sports.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El Sevilla (4° con 53 puntos) viene de igualar 2-2 de visita contra el Villarreal y sumó su cuatro partido sin perder con un triunfo y tres empates. El cuadro de Julen Lopetegui buscará un triunfo en casa que le permita seguir en la lucha por un cupo a la Champions League.

Para ello, volverán al once Navas, Reguilón, Ocampos o De Jong. “No me gusta llamarlo rotaciones y sí gestión de la plantilla. Las primeras partes son un poco más complejas para todos. En ese aspecto los que juegan las segundas partes lo hacen en otro tipo de partidos. Tenemos confianza en todos los jugadores. El escenario es diferente, con una continuidad importante y todos deben tener las orejas para arriba porque vamos a necesitar a todos. Con Munir no ha cambiado nada. Ha habido momentos en los que ha jugado y otros menos”, indicó Lopetegui.

Por su parte, el Real Valladolid (15° con 34 puntos) llega de empatar 1-1 ante el Getafe busca y encadenó tres partidos sin ganar. El conjunto de Sergio González buscará dar el golpe de visita y sumar tres puntos para comenzar a asegurar la permanencia.

“El objetivo es salvarnos, aunque no debemos tener prisa por hacerlo. No por tener prisa avanzas más rápido. En el descanso nos hemos dicho cuatro o cinco verdades, hemos expuesto situaciones que nos podrían ayudar. El equipo tenía quince minutos para demostrar que había interpretado lo que queríamos y, a partir de ahí, hemos hecho los cambios”, expresó el DT del Valladolid.

Sevilla vs. Real Valladolid EN VIVO: horarios del partido

México – 3.00 p. m.

Perú - 3.00 p. m.

Ecuador - 3.00 p. m.

Colombia - 3.00 p. m.

Bolivia - 4.00 p. m.

Venezuela - 4.00 p. m.

Chile - 5.00 p. m.

Paraguay - 5.00 p. m.

Argentina - 5.00 p. m.

Uruguay - 5.00 p. m.

Brasil - 5.00 p. m.

España - 10.00 p. m.

Sevilla vs. Real Valladolid EN VIVO: probables alineaciones

Sevilla: Vaclík; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reaguilón; Gudelj, Óliver Torres, Banega; Ocampos, Munir y De Jong.

DT: Julen Lopetegui

Real Valladolid: Masip; Moyano, Olivas, Salisu, Raúl García; Plano, Alcaraz, Joaquín, Nacho; Guardiola y Enes Unal

DT: Sergio González Soriano

